Mirco Norman Schneider und Marvin Eisenmenger trafen jeweils doppelt. – Foto: Udo Redmann

SV Borbeck: Als Tabellenführer in die Winterpause Kreisliga B, Gruppe 1, Essen: Der SV Borbeck bleibt souverän und steht zur Winterpause an der Spitze - hat aber einen harten Verfolger.

Für den SV Borbeck stand in der Kreisliga B am Sonntag das letzte Spiel vor der Winterpause an. Der Tabellenführer musste auswärts bei Alemannia Essen II ran. Der Tabellensiebte stellte dabei lange ein echtes Hindernis dar.

Der Tabellenführer legt vor Zu Beginn lief alles komplett nach Plan für den Spitzenreiter. In der siebten Minute sorgte Mirco Norman Schneider für die frühe Führung. Marvin Eisenmenger setzte nach einer Viertelstunde sogar noch einen drauf und erhöhte auf 2:0. Die Gastgeber gaben sich so früh aber noch lange nicht geschlagen. Emre Karaca besorgte in der 30. Minute den Anschlusstreffer und holte die Alemannia damit zurück ins Spiel. Allerdings war der alte Abstand bis zur Pause wieder hergestellt: Jan Redmann traf in der 39. Minute zum 3:1 für die Gäste.

In der Schlussphase klare Verhältnisse Als die zweite Halbzeit gerade neun Minuten angepfiffen war, war es abermals Karaca, der für sein Team erfolgreich war. Mit dem 2:3 war die Spannung zurück im Spiel. Pünktlich zur Schlussphase spielte der Spitzenreiter seine Qualitäten dann aber aus. Schneider traf zum 4:2 (76.), Timo Lindemann sorgte in der 81. Minute für das 5:2 und damit für die Entscheidung. Eisenmenger bastelte mit seinem Tor zum 6:2 in der 89. Minute noch etwas an der Tordifferenz des SVB.

Die Konkurrenz schläft nicht