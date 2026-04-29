SV Bonlanden bittet zum Gipfel: Pfingst-Tradition trifft auf Moderne Beim 59. Pfingstturnier des SV Bonlanden fordern regionale Talente internationale Elite-Teams wie Dukla Prag heraus. Neben dem Rasen locken E-Sports und Pool-Partys im Fildorado. von pm · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bonlanden

Beim 59. Internationalen Pfingstturnier des SV Bonlanden trifft vom 22. bis 24. Mai 2026 erneut hochklassiger Jugendfußball auf internationale Vielfalt. Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf dem Vorjahressieger Dukla Prag, der nach seinem Erfolg 2025 erneut an den Start geht und damit die Messlatte für das gesamte Teilnehmerfeld hoch legt.

Das Turnier verspricht auch 2026 ein außergewöhnlich starkes und ausgeglichenes Teilnehmerfeld. Neben internationalen Teams aus Tschechien, der Slowakei und Frankreich sorgen auch leistungsstarke Mannschaften aus Deutschland für ein hohes Niveau. Mit dem FV Illertissen und dem Freiburger FC nehmen zwei überregional etablierte Teams teil, die für intensive und qualitativ hochwertige Spiele stehen. Auch aus der Region sind ambitionierte Mannschaften vertreten: Der SV Bonlanden als Gastgeber sowie der TSV Bernhausen wollen vor heimischem Publikum überzeugen und zeigen, dass sie sich vor internationaler Konkurrenz nicht verstecken müssen.

Für viele Nachwuchsspieler bietet das Pfingstturnier die Möglichkeit, sich auf hohem Niveau zu messen und wichtige Entwicklungsschritte zu gehen. Gleichzeitig steht der internationale Austausch im Mittelpunkt, der den besonderen Charakter dieser traditionsreichen Veranstaltung ausmacht. Der Startschuss fällt am Freitag, 22. Mai, um 18:00 Uhr mit den ersten Spielen. Bereits am ersten Turniertag erwartet die Besucher ein besonderes Highlight: Ab 20:00 Uhr lädt der SV Bonlanden zur Opening Party und eröffnet damit ein ereignisreiches Wochenende.