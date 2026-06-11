SV Boluspor Bonn holt Ex-Profi Ahmet Saglam als Cheftrainer

Beim SV Boluspor Bonn weht ein frischer Wind. Vor drei Wochen wurde ein neuer Vorstand gewählt, der den Verein sportlich und organisatorisch neu aufstellen möchte. An der Spitze steht der neue Vorstandsvorsitzende Emre Hakyemezoglu, der klare Strukturen schaffen und den Verein langfristig wieder erfolgreicher machen will.
Ein erstes deutliches Zeichen setzt Boluspor nun auf der Trainerposition: Der ehemalige Profi Ahmet Saglam übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers.
Der erfahrene Fußballer kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Saglam spielte unter anderem in der türkischen Süper Lig für Vereine wie Eskisehirspor und Göztepe. Dabei stand er mit bekannten Persönlichkeiten des Fußballs auf dem Platz beziehungsweise an der Seitenlinie. So spielte er unter anderem mit dem ehemaligen BVB-Star Dede zusammen und wurde von Trainer Michael Skibbe betreut.
Unterstützt wird Ahmet Saglam von Atilla Sen, der als Co-Trainer fungieren wird. Sen bringt als ehemaliger Sportlicher Leiter viel Erfahrung mit und gilt als ausgewiesener Fußballfachmann. Beide verbindet nicht nur eine gute persönliche Chemie, sondern auch ein hohes Maß an Fußballkompetenz und Fachwissen.
Die sportlichen Ziele sind klar definiert: Ahmet Saglam möchte mit dem SV Boluspor Bonn die Saison 2026/2027 dominieren und den direkten Aufstieg in die Kreisliga A schaffen. Der Verein spielte zuletzt in der Saison 2005/2006 in der Kreisliga A. Nach 21 Jahren soll die Rückkehr in die höhere Spielklasse endlich Realität werden.
Passend zu den ambitionierten Zielen konnte Boluspor bereits den ersten Neuzugang präsentieren. Mit Baris Erdoganwechselt ein vielversprechender 19-jähriger Offensivspieler vom SV Vorgebirge nach Boluspor Bonn. Erdogan sammelte bereits Bezirksliga-Erfahrung und kam dort auf sieben Einsätze. In der vergangenen Kreisliga-B Bonn Saison überzeugte er mit starken Zahlen: In 15 Spielen erzielte er zehn Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.
Mit dieser beeindruckenden Statistik setzt der junge Angreifer bereits ein Ausrufezeichen und unterstreicht die hohen Ambitionen des neuen Trainerteams. Für den SV Boluspor Bonn stellt Erdogan eine namhafte Verstärkung für die Offensive dar.
Doch damit soll die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen sein. Vereinsverantwortliche kündigen bereits weitere hochkarätige Verstärkungen an. Die Fans des SV Boluspor Bonn dürfen also gespannt sein, welche Neuzugänge in den kommenden Wochen noch präsentiert werden.
Eines steht fest: Mit dem neuen Vorstand, dem Trainerteam um Ahmet Saglam und den ersten personellen Verstärkungen will der SV Boluspor Bonn in der Saison 2026/2027 ein deutliches Zeichen setzen und den lange ersehnten Aufstieg in die Kreisliga A verwirklichen.