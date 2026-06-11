SV Boluspor Bonn holt Ex-Profi Ahmet Saglam als Cheftrainer von Galip Sen · Heute, 20:42 Uhr · 0 Leser

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Beim SV Boluspor Bonn weht ein frischer Wind. Vor drei Wochen wurde ein neuer Vorstand gewählt, der den Verein sportlich und organisatorisch neu aufstellen möchte. An der Spitze steht der neue Vorstandsvorsitzende Emre Hakyemezoglu, der klare Strukturen schaffen und den Verein langfristig wieder erfolgreicher machen will. Ein erstes deutliches Zeichen setzt Boluspor nun auf der Trainerposition: Der ehemalige Profi Ahmet Saglam übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers.

Der erfahrene Fußballer kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Saglam spielte unter anderem in der türkischen Süper Lig für Vereine wie Eskisehirspor und Göztepe. Dabei stand er mit bekannten Persönlichkeiten des Fußballs auf dem Platz beziehungsweise an der Seitenlinie. So spielte er unter anderem mit dem ehemaligen BVB-Star Dede zusammen und wurde von Trainer Michael Skibbe betreut. Unterstützt wird Ahmet Saglam von Atilla Sen, der als Co-Trainer fungieren wird. Sen bringt als ehemaliger Sportlicher Leiter viel Erfahrung mit und gilt als ausgewiesener Fußballfachmann. Beide verbindet nicht nur eine gute persönliche Chemie, sondern auch ein hohes Maß an Fußballkompetenz und Fachwissen.