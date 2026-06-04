SV Bokeloh verstärkt Torwartteam

– Foto: SV Bokeloh

Der SV Bokeloh hat die nächste Personalie für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Arne Tausch schließt sich ein 24-jähriger Torhüter dem frischgebackenen Emslandliga-Meister und Bezirksliga-Aufsteiger an.

Der Neuzugang wechselt von der SG Lehrte/Schleper nach Bokeloh. Ausgebildet wurde Tausch bei GW Lehrte. Der 24-Jährige bringt nach Angaben des Vereins die Qualitäten eines modernen Torwarts mit. Besonders seine Ruhe am Ball sowie seine Fähigkeiten als mitspielender Keeper werden hervorgehoben. Darüber hinaus gilt Tausch als starker Rückhalt auf der Linie.

Auf den Torhüter aufmerksam geworden sei der SV Bokeloh unter anderem durch dessen Leistungen in einem Duell gegen die zweite Mannschaft des Vereins in der abgelaufenen Saison.

Die Verstärkung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt. Zuletzt hatten Lukas Gersema und Tobias Bohmann immer wieder verletzungsbedingt gefehlt. In mehreren Partien musste deshalb sogar Torwarttrainer Florian Hillebrand noch einmal selbst die Handschuhe anziehen.

Mit der Verpflichtung komplettiert Tausch das Torwart-Trio der ersten Mannschaft. Der Verein verspricht sich dadurch zusätzliche Qualität und mehr Tiefe auf der Position.

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Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!