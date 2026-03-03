SV Bokeloh verpflichtet René Hillebrand

– Foto: SV Bokeloh

Der SV Bokeloh sorgt frühzeitig für Klarheit auf dem Transfermarkt: Ab Sommer 2026 wechselt René Hillebrand vom SV Holthausen-Biene an den Grenzweg. Der 29-jährige Defensivallrounder soll künftig das Trikot des SV Bokeloh tragen, ein Wechsel mit Signalwirkung.

Aktuell steht Hillebrand noch beim Oberligisten aus Holthausen-Biene unter Vertrag, doch sein künftiger Verein hat den Transfer bereits fixiert. Der Großteil seiner Laufbahn führte ihn an den Biener Busch, weitere Stationen waren der Haselünner SV sowie die Zweitvertretung des SV Meppen.

Hillebrand gilt als robust und zweikampfstark, als Spieler, der Defensive und Mentalität verbindet. Dass er zudem Torgefahr ausstrahlt, belegen 59 Treffer auf Bezirks-, Landes- und Oberliganiveau.

Sein sportlicher Werdegang weist dabei auch ein besonderes Kapitel auf: 2014 stieg er mit der A-Jugend des SV Meppen in die A-Jugend-Bundesliga auf, in der Relegation gegen Energie Cottbus, bei denen unter anderem Tim Kleindienst auf dem Platz stand.

Stimmen zum Wechsel

SVB-Coach Gerdelmann zeigte sich begeistert: Er sei „einfach nur begeistert“, dass sich Hillebrand für den SV Bokeloh entschieden habe. Er betonte die exzellente fußballerische Ausbildung, die Erfahrung aus höherklassigem Fußball und die Qualität des Neuzugangs, sowohl auf als auch neben dem Platz.

Auch Hillebrand selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe. Die Entscheidung, Biene nach vielen Jahren zu verlassen, sei ihm nicht leicht gefallen, der Aufwand jedoch enorm. Nach Gesprächen mit Frank sowie seinem Bruder Florian, der seit diesem Jahr als Torwarttrainer beim SV Bokeloh tätig ist, habe er sich für den Schritt entschieden. Er treffe auf eine junge, hungrige Mannschaft mit funktionierender Kabine und wolle mit seiner Erfahrung zum maximalen Erfolg beitragen.

Bis zum Sommer gilt sein Fokus allerdings weiterhin dem Klassenerhalt mit Holthausen-Biene in der Oberliga, ein möglicher Aufstieg des SV Bokeloh sowie der Ligaverbleib mit Biene wären für ihn ein würdiger Abschluss seiner langen Zeit am Biener Busch.