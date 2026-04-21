SV Bokeloh verpflichtet Pascal Dickmann

– Foto: SV Bokeloh

Der SV Bokeloh verstärkt seinen Kader zur Saison 2026/2027 mit Pascal Dickmann. Der vielseitig einsetzbare Spieler bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus mehreren Stationen mit.

Pascal Dickmann war bis 2023 rund elf Jahre beim SV Meppen aktiv. In dieser Zeit feierte er mit der U23 den Aufstieg in die Oberliga und sammelte auf diesem Niveau wichtige Erfahrungen, die seine Entwicklung maßgeblich geprägt haben.

Zur Saison 2023/2024 wechselte Dickmann zum Heide Paderborn in die Landesliga. Seit 2024 läuft er aus familiären Gründen für seinen Heimatverein Raspo Lathen auf. Ab Sommer 2026 folgt nun der nächste Schritt: Beim SV Bokeloh will er sportlich erneut angreifen.

Für den SVB stellt Dickmann eine wertvolle Verstärkung dar. Besonders seine Flexibilität, die es ihm ermöglicht, auf mehreren Positionen eingesetzt zu werden, sowie seine Erfahrung und Mentalität machen ihn zu einer wichtigen Ergänzung für den Kader.

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