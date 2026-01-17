SV Bokeloh verpflichtet Gerd Schabos für die Saison 2026/27

Facebook fühlt sich an wie Altherren-Liga auf schwerem Boden, Instagram ist eher wie ein ausverkauftes Derby: Gedränge, Geschubse, kaum Platz zum Atmen und ständig hängt dir jemand am Trikot.
Erster Neuzugang steht fest: Der 21-jährige Offensivspieler wechselt vom SV Germania Twist an den Grenzweg.
Starke Zahlen wecken Interesse
Der SV Bokeloh hat den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentiert. Gerd Schabos kommt vom SV Germania Twist und verstärkt den Verein ab dem kommenden Sommer. Der 21-Jährige ist offensiv flexibel einsetzbar und hat in der laufenden Saison mit 10 Toren in 11 Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Trotz mehrerer Anfragen entschied sich Schabos bewusst für den Wechsel zum SVB.
Positive Gespräche und klarer Fokus
Trainer Gerdelmann zeigte sich sehr zufrieden mit der Zusage: Die Gespräche seien von Beginn an positiv verlaufen, zudem sei man überzeugt, dass Schabos sportlich wie menschlich gut ins Team passe und die Mannschaft qualitativ verstärke.
Aktuell befindet sich Schabos in seinem vierten Seniorenjahr und sammelt Erfahrung auf Kreisliga-Niveau. Sein Fokus liegt zunächst auf einer erfolgreichen Rückrunde mit Germania Twist. Für den Sommer blickt er bereits voraus und äußerte die Hoffnung, dass für den SV Bokeloh vielleicht sogar der Aufstieg in die Bezirksliga möglich sein könnte.
