SV Bokeloh startet mit klarem Testspielsieg

– Foto: Florin Egbers

Der SV Bokeloh ist erfolgreich in die Vorbereitung gestartet. Beim GSV Ringe-Neugnadenfeld setzte sich der Bezirksligist souverän mit 4:0 durch. Tom Backs brachte sein Team nach 22 Minuten in Führung, ehe Erik Lüßing (53.), Mathis Gersema (69.) und Niels Alsmeier (82.) den verdienten Erfolg perfekt machten. Zwei Vorlagen von Pascal Dickmann sowie zwei Assists von Tom Backs unterstrichen die geschlossene Mannschaftsleistung der Bokeloher.

Fotografisch begleitet wurde die Partie von Florian Egbers. Eine Auswahl seiner Bilder vom Testspiel gibt es hier zu sehen. ➡️ Hier klicken