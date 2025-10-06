SV Bokeloh reist per Bahn an und fährt drei Punkte ein

Per Bahn zum FC 47 Leschede – Foto: SV Bokeloh

Wenn rund hundert Bokeloh-Fans in Leschede aus dem Zug steigen, dann weiß man: Heute wird’s laut. Schon am Bahnsteig war klar, dass der SV Bokeloh nicht nur auf dem Platz gut organisiert ist, die Hälfte der Auswärtskurve kam nämlich im Doppelstockwagen, bewaffnet mit Schal, Getränk und bester Laune. Und die Mannschaft? Die zog auf dem Platz nach. Nach einer kurzen Abtastphase übernahm Bokeloh ab der 15. Minute die Kontrolle – als hätte jemand im Mittelfeld den Schalter umgelegt. Chancen durch Bürschen und Hermes setzten erste Ausrufezeichen, ein klarer Elfmeter blieb allerdings aus. Statt zu lamentieren, spielte Bokeloh weiter ruhig und konzentriert, als würden sie das Spiel mit Fahrplan spielen.

Kurz vor der Pause dann die Pünktlichkeit in Torform: Erik Lüssing lupfte nach starkem Pass von Niels Alsmeier über den Keeper – 0:1, Abfahrt Richtung Auswärtssieg. Nach dem Seitenwechsel wurde der Takt noch enger getaktet: Gersema mit einer Solonummer (48.), Hermes eiskalt nach (53.), und Alsmeier machte das 0:4 (73.), jedes Tor ein sauberer Anschluss im Bokeloh-Express. Leschede durfte in der 80. Minute noch per Kopf einsteigen, aber das Ziel war längst erreicht. Überschattet wurde der Nachmittag nur von der Verletzung von Mathis Gersema in der Schlussminute, gute Besserung, Mathis! Am Ende feierten die mitgereisten Fans auf dem Rückweg ihren 1:4-Auswärtssieg, vermutlich lauter als der Zug selbst. Und irgendwo in der Abendsonne muss der Lokführer geschmunzelt haben: Bokeloh, das rollt.