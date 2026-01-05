SV Bokeloh II setzt weiter auf Stabilität

Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen.
Der SV Bokeloh II bleibt seiner Linie treu: Auch in der kommenden Saison steht das Erfolgsgerüst stabil! Chefcoach Knurrre, sein kongenialer Co-Trainer Schnitzel und die unverzichtbare Kinesioqueen Marah verlängern jeweils um ein weiteres Jahr. Ein starkes Zeichen für Kontinuität, Zusammenhalt und klare sportliche Ambitionen.
Nur an einer Stelle gibt es Bewegung: Torwarttrainer Germing wird sein Engagement nicht verlängern. Eine wichtige Position wird damit eventuell neu besetzt und sorgt zumindest für einen kleinen Spannungspunkt im ansonsten stabilen Gefüge.
Dafür bleibt der Kader nahezu komplett zusammen. Der SV Bokeloh II setzt weiter auf Teamgeist, Entwicklung und innere Stärke, ein Grundpfeiler für die bisher so starke Saison.
Gänsehaut-Abschied: Kapitän Tim Kock beendet eine Ära
Es ist das Ende eines Kapitels, das man im Amateurfußball nicht oft erlebt. Tim Kock, Identifikationsfigur, Lautsprecher, Führungsspieler, beendet nach unglaublichen 18 Jahren im Verein seine Karriere. Neun Jahre davon trug er die Kapitänsbinde. Einsatz, Leidenschaft, Führungsqualität: Kock hat den SV Bokeloh II geprägt wie kaum ein anderer.
Ein Abschied, der in der Kabine Spuren hinterlassen wird und ein Spieler, vor dem sich der ganze Verein mit Respekt verneigt.
Coach Knurrre schwärmt und schaut entschlossen nach vorne
Trainer Knurrre blickt trotz Abschiedsschmerz optimistisch in die Zukunft:
„Wir haben eine junge, erfolgshungrige Mannschaft, mit der es einfach Spaß macht zu arbeiten.“ Besonders hebt er die enge Verzahnung mit der Ersten und der Dritten Mannschaft hervor. „Diese Zusammenarbeit ist ein ganz wichtiger Baustein und trägt maßgeblich zu unserem aktuellen 6. Platz in der 1. Kreisklasse bei.“
Fazit: Bokeloh baut und die Zukunft sieht stark aus
Stabile Strukturen, klare Linie, ein Team mit Charakter, beim SV Bokeloh II wird die Zukunft nicht nur geplant, sondern aktiv gestaltet. Kontinuität auf der Trainerbank, ein geschlossenes Team und klare Ansprüche: Dieser Weg kann richtig spannend werden.
SV Bokeloh II - bereit für die nächste Kapitelüberschrift!