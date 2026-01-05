SV Bokeloh II setzt weiter auf Stabilität

– Foto: SV Bokeloh

Der SV Bokeloh II bleibt seiner Linie treu: Auch in der kommenden Saison steht das Erfolgsgerüst stabil! Chefcoach Knurrre, sein kongenialer Co-Trainer Schnitzel und die unverzichtbare Kinesioqueen Marah verlängern jeweils um ein weiteres Jahr. Ein starkes Zeichen für Kontinuität, Zusammenhalt und klare sportliche Ambitionen. Nur an einer Stelle gibt es Bewegung: Torwarttrainer Germing wird sein Engagement nicht verlängern. Eine wichtige Position wird damit eventuell neu besetzt und sorgt zumindest für einen kleinen Spannungspunkt im ansonsten stabilen Gefüge.

Dafür bleibt der Kader nahezu komplett zusammen. Der SV Bokeloh II setzt weiter auf Teamgeist, Entwicklung und innere Stärke, ein Grundpfeiler für die bisher so starke Saison.