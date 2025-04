SV Börnsen: Trainerteams verlängern – Erste Leistungsträger sagen zu

Bereits vor rund einer Woche hatte der SV Börnsen verkündet, dass sowohl das Trainerteam der 1. Herren als auch der Zweitvertretung ihren Weg beim Verein fortsetzen werden. Aus der ursprünglichen Interimslösung bei der Liga-Mannschaft wird nun also eine dauerhafte Lösung: Boris „Sheriff“ Lehmann, Jörn „Zwalli“ Zwalinna und Fabi Mehlhorn bilden weiterhin das gleichberechtigte Trio an der Seitenlinie. Unterstützt wird das Team auch in der kommenden Spielzeit von Torwarttrainer Sven „Fischi“ Fischer und Athletikcoachin/Physio Vivi Kellner.

Auch bei der 2. Herren wird Kontinuität großgeschrieben: Christian „Somi“ Somann (geht in sein siebtes Jahr) und Carsten „Kobra“ Bol (vierte Saison) bleiben als gleichberechtigtes Trainerduo an Bord. Die Verzahnung aller drei Herrenteams soll darüber hinaus weiter intensiviert werden – ein zentrales Element der Börnsener Vereinsphilosophie.