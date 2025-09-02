 2025-09-02T12:13:53.882Z

Spielbericht

SV Böhme zeigt Reaktion – aber belohnt sich nicht! ⚽

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Abpfiff

Am Sonntag empfing unsere 1. Herren Eintracht Leinetal III. Nach den letzten Niederlagen wollte das Trainerteam Mathias Tack & Mario Hörenkuhl unbedingt eine Reaktion sehen. Bereits um 13:30 Uhr wurde an der Taktik geschraubt – Umstellung von 3-5-2 auf ein 4-4-2 für mehr Stabilität in der Defensive.

Vor dem Spiel gab es noch einen besonderen Moment: Das Team gratulierte Kai Müller zum Babyglück 👶 – mit Geschenk & Applaus. Danach hieß es: volle Konzentration aufs Spiel! 💪

⚽ 1. Halbzeit

Anstoß Leinetal, und wir kamen nicht gut ins Spiel.

13. Minute – 0:1
Nach einem missglückten Klärungsversuch zog Abdul Jalil Abo Halawa aus 25 Metern ab – unhaltbar für Keeper Thorge Noack.

16. Minute – 0:2
Nur 3 Minuten später staubte Saber Temme nach einem Freistoß ab. Bitterer Doppelschlag.

Doch danach stabilisierten wir uns, erarbeiteten mehrere Chancen und drückten Leinetal hinten rein. Leider blieb es beim alten Problem: Chancenverwertung! 5–6 gute Gelegenheiten, aber kein Tor.

Zur Pause stand es 0:2, aber die letzten 15 Minuten machten Mut.

🔄 2. Halbzeit

Die Ansprache von Tacki zeigte Wirkung: Wir kamen wacher und aggressiver zurück aufs Feld.

Doch dann die Schreckmomente:
50. MinuteSohnel Ramos beim Kopfballduell mit Nasenbluten vom Platz 🚑.
61. MinuteTrainer Mario Hörenkuhl musste verletzt raus (rechtes Knie).

Trotzdem drückten wir weiter. Eintracht hatte kaum noch Offensivaktionen, ihr Keeper Ahmad Aziz hielt aber überragend.

85. Minute – 1:2
Endlich der Anschluss! Dildar Shaqouli mit einem Solo und satten Abschluss in die Maschen! 🔥⚽

Jetzt warf Böhme alles nach vorne: Flanken, Distanzschüsse, Druck pur. In der Nachspielzeit fast der Ausgleich – Sashchecka mit einem Volley, doch Aziz rettete erneut. Kurz danach Abpfiff – knapp 1:2 verloren.

📊 Fazit

Trotz Niederlage: Starke Reaktion! 💪

  • Leidenschaft & Wille waren klar erkennbar.

  • Abwehr deutlich stabiler als zuletzt.

  • Großes Manko: Chancenverwertung!

👉 Das Trainerteam lobte die Moral: „So müssen wir auftreten! Hätten wir unsere Chancen genutzt, wäre hier mehr drin gewesen.“

🙏 Danke & Gute Besserung

  • Danke an Schiedsrichter Rainer Schröder für die souveräne Leitung.

  • Gute Besserung an Sohnel Ramos & Mario Hörenkuhl – schnelle Genesung! ❤️‍🩹

📅 Ausblick

Nächstes Spiel:
Auswärts bei SG Bomlitz-Lönsheide | 07.09.2025 | 15:00 Uhr
👉 Ziel: Leistung bestätigen & Punkte mitnehmen!

Mario HörenkuhlAutor