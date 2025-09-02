SV Böhme zeigt Reaktion – aber belohnt sich nicht! ⚽

Am Sonntag empfing unsere 1. Herren Eintracht Leinetal III. Nach den letzten Niederlagen wollte das Trainerteam Mathias Tack & Mario Hörenkuhl unbedingt eine Reaktion sehen. Bereits um 13:30 Uhr wurde an der Taktik geschraubt – Umstellung von 3-5-2 auf ein 4-4-2 für mehr Stabilität in der Defensive.
Vor dem Spiel gab es noch einen besonderen Moment: Das Team gratulierte Kai Müller zum Babyglück 👶 – mit Geschenk & Applaus. Danach hieß es: volle Konzentration aufs Spiel! 💪
Anstoß Leinetal, und wir kamen nicht gut ins Spiel.
⏱ 13. Minute – 0:1
Nach einem missglückten Klärungsversuch zog Abdul Jalil Abo Halawa aus 25 Metern ab – unhaltbar für Keeper Thorge Noack.
⏱ 16. Minute – 0:2
Nur 3 Minuten später staubte Saber Temme nach einem Freistoß ab. Bitterer Doppelschlag.
Doch danach stabilisierten wir uns, erarbeiteten mehrere Chancen und drückten Leinetal hinten rein. Leider blieb es beim alten Problem: Chancenverwertung! 5–6 gute Gelegenheiten, aber kein Tor.
Zur Pause stand es 0:2, aber die letzten 15 Minuten machten Mut.
Die Ansprache von Tacki zeigte Wirkung: Wir kamen wacher und aggressiver zurück aufs Feld.
Doch dann die Schreckmomente:
⏱ 50. Minute – Sohnel Ramos beim Kopfballduell mit Nasenbluten vom Platz 🚑.
⏱ 61. Minute – Trainer Mario Hörenkuhl musste verletzt raus (rechtes Knie).
Trotzdem drückten wir weiter. Eintracht hatte kaum noch Offensivaktionen, ihr Keeper Ahmad Aziz hielt aber überragend.
⏱ 85. Minute – 1:2
Endlich der Anschluss! Dildar Shaqouli mit einem Solo und satten Abschluss in die Maschen! 🔥⚽
Jetzt warf Böhme alles nach vorne: Flanken, Distanzschüsse, Druck pur. In der Nachspielzeit fast der Ausgleich – Sashchecka mit einem Volley, doch Aziz rettete erneut. Kurz danach Abpfiff – knapp 1:2 verloren.
Trotz Niederlage: Starke Reaktion! 💪
Leidenschaft & Wille waren klar erkennbar.
Abwehr deutlich stabiler als zuletzt.
Großes Manko: Chancenverwertung!
👉 Das Trainerteam lobte die Moral: „So müssen wir auftreten! Hätten wir unsere Chancen genutzt, wäre hier mehr drin gewesen.“
Danke an Schiedsrichter Rainer Schröder für die souveräne Leitung.
Gute Besserung an Sohnel Ramos & Mario Hörenkuhl – schnelle Genesung! ❤️🩹
Nächstes Spiel:
Auswärts bei SG Bomlitz-Lönsheide | 07.09.2025 | 15:00 Uhr
👉 Ziel: Leistung bestätigen & Punkte mitnehmen!