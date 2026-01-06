SV Böhme verstärkt sich mit zwei Nachwuchsspielerinnen

Beim Frauen-Bezirksligisten SV Böhme stehen zur Winterpause personelle Veränderungen an. Der aktuell Tabellenfünfte der Bezirksliga Lüneburg Ost hat für die Rückrunde zwei junge Spielerinnen verpflichtet und setzt damit gezielt auf Perspektive.

Loressa Balla und Paula Feike wechseln von den U17-Juniorinnen des SV Germania Walsrode nach Böhme. Beide zählen noch zum Nachwuchsbereich und sammelten vor ihrem Wechsel bereits Eindrücke im neuen Umfeld. In mehreren Trainingseinheiten lernten sich Spielerinnen und Trainerteam frühzeitig kennen.

Die sportliche Leitung des SV Böhme zeigt sich überzeugt, dass sich beide Neuzugänge gut in die Mannschaft einfügen und ihre Stärken zeitnah einbringen können.