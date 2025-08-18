⚽ SV Böhme mit Chancen, TSV Wietzendorf II mit Toren 🎯

Am Sonntag empfingen wir zu Hause den TSV Wietzendorf II. Bei bestem Wetter, voller Kaderstärke (17 Mann!) und spürbarer Motivation wollten wir endlich die ersten Punkte der Saison holen. 💪🔥 Das Warm-Up wurde konzentriert und mit Elan durchgezogen, danach gab’s die taktische Ansprache von Mario & Tacki: Früh attackieren, Druck machen, schnell zum Abschluss kommen!

Schiedsrichter Horst Kohlemann pfiff mit 10-minütiger Verspätung an (wegen eines Damenspiels vorher + Anreiseprobleme des Gegners).

Wir starteten ordentlich ins Spiel, standen defensiv stabil und Keeper Thorge Noack parierte mehrere Versuche der Gäste stark. Trotzdem ging Wietzendorf aggressiver zu Werke und setzte immer wieder gefährliche Konter.

24’ 0:1 – Dennis Stockhausen (TSV): Nach Ballverlust in unserem Mittelfeld schaltete Wietzendorf blitzschnell um und netzte ein.

26’ 1:1 – Adrian Michalski (SVB): Dildar Shaqouli erkämpfte sich den Ball, wurde gefoult – Freistoß! Adrian legte sich die Kugel zurecht und zimmerte sie traumhaft ins kurze Eck. 🎯🔥

28’ 1:2 – Dennis Stockhausen (TSV): Ein Freistoß aus 30 Metern, gefühlvoll über die Mauer, Thorge noch dran – aber drin.

Bis zur Pause blieb es beim 1:2, doch Wietzendorf hatte die klareren Chancen.

🕑 2. Halbzeit

In der Kabine zeigten sich Mario & Tacki sichtlich enttäuscht: „Das war nicht unser Spiel! Mehr Wille, mehr Leidenschaft, Männer!“

Nach Wiederanpfiff blieb es zunächst ausgeglichen. Dann die Schlüsselszene:

56’ 1:3 – Dennis Stockhausen (TSV): Nach einem Schiedsrichter-Ball waren wir unkonzentriert, Magnus Müller kam zu spät ins Duell – Stockhausen staubte eiskalt ab.

Wir antworteten mit einigen Chancen:

👉 Nico Sonders tankte sich stark über links durch, scheiterte aber am Keeper.

👉 Dildar wurde am 16er gefoult, Freistoß von Maxi – Zentimeter drüber.

👉 Doppelpass Kai & Alex, Abschluss unter Druck – wieder knapp vorbei.

Dann der nächste Nackenschlag:

72’ 1:4 – Lennart Breffka (TSV): Thorge spielte weit raus, Ballverlust – Breffka zog aus 35 Metern ab. Holzi sprintete zurück, konnte den Ball aber nicht mehr von der Linie kratzen.

Doch wir gaben nicht auf! 💪

87’ 2:4 – René Dumke (SVB): Magnus Müller eroberte stark den Ball im Mittelfeld, perfekter Steckpass auf René – und der schob lässig mit links ein. ⚽👏

Kurz darauf war Schluss – Endstand 2:4.

📋 Fazit vom Trainerteam

„Männer, man kann verlieren – aber heute hätten wir mit einer Leistung wie in den letzten drei Spielen klar gewinnen können! Chancenverwertung und Abwehrarbeit waren nicht konsequent genug. Mund abputzen, weiter Gas geben – und im Training fokussieren!“

🤝 Danke & Ausblick

Danke an Schiedsrichter Horst Kohlemann für die souveräne Spielleitung.

Danke an unsere Fans & Supporter für die Unterstützung! ❤️🖤

📅 Nächstes Spiel: 24.08.2025, 13:00 Uhr – Auswärts bei SG Schülern/Wintermoor II

👉 Ziel: Wiedergutmachung & die ersten Punkte einfahren!

Schwarz-weiße Grüße ✊⚫⚪ – #nurderSVB