 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

⚽ SV Böhme holt Punkt gegen SG Schülern 2

von Mario Hörenkuhl · Heute, 13:38 Uhr · 0 Leser

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2.KK Heidekreis
SV Böhme
SG SV Schülern II
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Böhme
SV BöhmeSV Böhme
SG SV Schülern / Wintermoor
SG SV Schülern / WintermoorSG SV Schülern II
2
2
Abpfiff

⚽🔥 Später Post – aber starke Moral! SV Böhme holt Punkt gegen SG Schülern 💪🖤🤍

Kurze Erklärung vorweg 😅:
Der Bericht kommt heute etwas später… wir haben wohl die Nachspielzeit etwas zu ernst genommen ⏱️😂
Aber wie auf dem Platz gilt: Lieber spät treffen als gar nicht 😜

Am 09.03.2025 traf unsere 1. Herren auf die SG Schülern/Wintermoor II – und es entwickelte sich ein intensives, kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen und Emotionen. ⚔️🔥

⚡ Schwieriger Start ins Spiel

Wir brauchten etwas, um richtig in die Partie zu finden und mussten früh den ersten Rückschlag hinnehmen:
➡️ 20. Minute – 0:1 für Schülern

Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten 💪

23. Minute: Niklas Becker gleicht zum
➡️ 1:1 aus!

Jetzt war das Spiel offen – beide Teams suchten den Weg nach vorne.

😤 Rückstand vor der Pause

Schülern blieb gefährlich und nutzte eine weitere Chance konsequent:
➡️ 25. Minute – 1:2

Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit vielen Duellen im Mittelfeld.
➡️ Halbzeitstand: 1:2

💪 Zweite Halbzeit: Böhme drückt

Nach der Pause kamen wir deutlich besser ins Spiel, übernahmen mehr Kontrolle und erspielten uns gute Möglichkeiten.

Wir waren immer wieder gefährlich vor dem Tor und erspielten uns mehrere 100%ige Chancen, die wir leider nicht im Netz unterbringen konnten. ⚠️

Mit viel Einsatz, Wille und Teamgeist drängten wir auf den Ausgleich – und es war klar:
👉 Hier wären definitiv auch 3 Punkte drin gewesen! 💥

Doch Schülern verteidigte kompakt und blieb durch Konter gefährlich.

🧊 89. Minute – Becker bleibt eiskalt

Dann die späte Entscheidungsszene:

Elfmeter für Böhme! ⚡

Niklas Becker übernimmt Verantwortung und verwandelt sicher:
➡️ 2:2! 🥶⚽

⏱️ Fazit

Am Ende steht eine verdiente Punkteteilung in einem intensiven Spiel.

👉 Nach schwachem Start stark zurückgekommen
👉 Moral bewiesen
👉 und uns spät belohnt 💪

🙏 Vielen Dank an den Schiedsrichter Dierk Moheit für die souveräne Spielleitung sowie an alle Fans und Supporter des SV Böhme für die Unterstützung! 👏

🖤🤍 Nur der SVB!