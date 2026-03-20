⚽ SV Böhme holt Punkt gegen SG Schülern 2

Kurze Erklärung vorweg 😅:
Der Bericht kommt heute etwas später… wir haben wohl die Nachspielzeit etwas zu ernst genommen ⏱️😂
Aber wie auf dem Platz gilt: Lieber spät treffen als gar nicht 😜
Am 09.03.2025 traf unsere 1. Herren auf die SG Schülern/Wintermoor II – und es entwickelte sich ein intensives, kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen und Emotionen. ⚔️🔥
Wir brauchten etwas, um richtig in die Partie zu finden und mussten früh den ersten Rückschlag hinnehmen:
➡️ 20. Minute – 0:1 für Schülern
Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten 💪
23. Minute: Niklas Becker gleicht zum
➡️ 1:1 aus! ⚽
Jetzt war das Spiel offen – beide Teams suchten den Weg nach vorne.
Schülern blieb gefährlich und nutzte eine weitere Chance konsequent:
➡️ 25. Minute – 1:2
Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit vielen Duellen im Mittelfeld.
➡️ Halbzeitstand: 1:2
Nach der Pause kamen wir deutlich besser ins Spiel, übernahmen mehr Kontrolle und erspielten uns gute Möglichkeiten.
Wir waren immer wieder gefährlich vor dem Tor und erspielten uns mehrere 100%ige Chancen, die wir leider nicht im Netz unterbringen konnten. ⚠️
Mit viel Einsatz, Wille und Teamgeist drängten wir auf den Ausgleich – und es war klar:
👉 Hier wären definitiv auch 3 Punkte drin gewesen! 💥
Doch Schülern verteidigte kompakt und blieb durch Konter gefährlich.
Dann die späte Entscheidungsszene:
Elfmeter für Böhme! ⚡
Niklas Becker übernimmt Verantwortung und verwandelt sicher:
➡️ 2:2! 🥶⚽
Am Ende steht eine verdiente Punkteteilung in einem intensiven Spiel.
👉 Nach schwachem Start stark zurückgekommen
👉 Moral bewiesen
👉 und uns spät belohnt 💪
🙏 Vielen Dank an den Schiedsrichter Dierk Moheit für die souveräne Spielleitung sowie an alle Fans und Supporter des SV Böhme für die Unterstützung! 👏
🖤🤍 Nur der SVB!