⚽ SV Böhme holt Punkt gegen SG Schülern 2 von Mario Hörenkuhl · Heute, 13:38 Uhr · 0 Leser

⚽🔥 Später Post – aber starke Moral! SV Böhme holt Punkt gegen SG Schülern 💪🖤🤍 Kurze Erklärung vorweg 😅:

Der Bericht kommt heute etwas später… wir haben wohl die Nachspielzeit etwas zu ernst genommen ⏱️😂

Aber wie auf dem Platz gilt: Lieber spät treffen als gar nicht 😜 Am 09.03.2025 traf unsere 1. Herren auf die SG Schülern/Wintermoor II – und es entwickelte sich ein intensives, kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen und Emotionen. ⚔️🔥

⚡ Schwieriger Start ins Spiel Wir brauchten etwas, um richtig in die Partie zu finden und mussten früh den ersten Rückschlag hinnehmen:

➡️ 20. Minute – 0:1 für Schülern Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten 💪