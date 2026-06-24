SV Böblingen verlängert mit Top-Talent Cem Öge

– Foto: SV Böblingen

Der Landesligist SV Böblingen setzt weiter auf die Zukunft und kann eine wichtige Personalentscheidung verkünden: Mit Cem Öge verlängert eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente der Region seinen Vertrag beim Verein.

Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler gilt als großes Talent und hat trotz eines schwierigen vergangenen Jahres nichts von seinem Potenzial eingebüßt. In der vergangenen Saison musste Öge aufgrund eines Kreuzbandrisses über einen langen Zeitraum pausieren und das Geschehen von außen verfolgen.

Nach intensiver Rehabilitationsphase ist die Vorfreude auf sein Comeback nun umso größer. Die SV Böblingen ist überzeugt, dass Öge gestärkt zurückkehren wird und eine wichtige Rolle im Team einnehmen kann.