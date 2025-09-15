SV Böblingen II mit drei Platzverweisen, Hochberg/Hochdorf siegt 7:4

TV89 Zuffenhausen – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 1:2

Vor 110 Zuschauern erlebte der TV89 Zuffenhausen eine bittere Niederlage. Daniel Weiß brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung, ehe Fabiano Gugjolli per Strafstoß auf 0:2 erhöhte (55.). Mehmet Kuzu sorgte mit dem Anschlusstreffer (66.) noch einmal für Spannung, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

OFK Beograd Stuttgart – SSV Zuffenhausen 2:0

Nikola Lakovic war der Matchwinner für OFK Beograd. Mit seinem frühen Treffer (13.) stellte er die Weichen, ehe er in der Nachspielzeit (90.+6) alles klar machte. Bitter für den SSV: Erdem Akcan vergab kurz vor der Pause einen Strafstoß, scheiterte an Torwart Stefan Trnic (45.).

Türkspor Stuttgart – SC Stammheim 10:2

Ein wahres Torfestival sahen die 100 Zuschauer. Emir Dogansoy eröffnete den Torreigen per Elfmeter (6.) und legte noch drei weitere Treffer nach (40., 56., 60.). Zwar kamen die Gäste durch Naba Lucein Palenfo (45.) und Nikitas Skordoulis (54.) kurzzeitig heran, doch Türkspor antwortete mit einer Offensivlawine: Can Camkerten (72.), Ali Delgir (73.), Elmedin Sovtić (79., 83.) und Durim Haklaj (85.) schraubten das Ergebnis zweistellig.

Sportvg Feuerbach – TSV Mühlhausen/Stuttgart 5:0

Marin Pranjic war mit vier Toren (10., 29., 45.+4, 59.) der überragende Mann. Schon zur Pause war die Partie praktisch entschieden. Den Schlusspunkt setzte Mergon Ramaj in der 79. Minute.

TB Untertürkheim – TSV Uhlbach 1:7

Vor 250 Zuschauern wurde der TB Untertürkheim überrollt. Lucca Ziegler eröffnete früh (6.), es folgten Tore von Malte Sponer (44., 59.), Marc Kevin Thöne per Elfmeter (55.), Max Haussecker (78.) und Janitz Alvarez Wörner (80.). Ein Eigentor von Gürkan Yildiz (40.) begünstigte das Debakel. Der Ehrentreffer gelang Lars Widmann (64.).

SG Stuttgart West – TSV Weilimdorf II 1:0

Niclas Klausmann erzielte in der 69. Minute das Tor des Tages. In einer umkämpften Begegnung reichte dieser eine Treffer zum knappen Heimsieg.

SG Weilimdorf – SV Prag Stuttgart 1:4

Der SV Prag dominierte klar. Otis Raiser traf doppelt (10., 15.), Luis Westermann (40.) und Henry König (59.) legten nach. Der späte Ehrentreffer durch Anton Dietzhausen (90.) war nur Ergebniskosmetik.

TV Zazenhausen – SportKultur Stuttgart 3:2

Ein packendes Spiel mit ständigem Hin und Her. Maximilian Hartmann brachte die Gastgeber früh in Führung (2.), doch Oskar Sonpal Douty drehte die Partie mit einem Doppelpack (15., 27.). Anel Kurtovic war der Held des Abends: Mit seinen Toren in der 41. und 71. Minute sicherte er den Zazenhausenern den umjubelten 3:2-Erfolg.