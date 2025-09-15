SV Böblingen II mit drei Platzverweisen, Hochberg/Hochdorf siegt 7:4

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Kreisliga A2:
TSV Rohr Stuttgart – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 2:1
Der TSV Rohr setzte sich in einer umkämpften Partie knapp durch. Chris Bruker brachte sein Team früh in der 15. Minute in Führung, ehe Ismail Seker nachlegte und in der 75. Minute das 2:0 erzielte. Zwar verkürzte Athanasios Tollis kurz darauf auf 2:1 (83.), doch der Ausgleich blieb den Gästen verwehrt. In der Schlussphase schwächte sich Ermis zudem durch die Gelb-Rote Karte gegen Ümit Tozman (88.).
MK Makedonija Stuttgart – SV Vaihingen II 1:2
Vor 100 Zuschauern zeigte sich der SV Vaihingen II eiskalt. Tom Irion brachte sein Team per Strafstoß in der 31. Minute in Front. Nach der Pause glich David Mihajlovic zum 1:1 aus (52.), doch in der Nachspielzeit schlug Daniel Ullrich zu und sicherte den Gästen mit seinem Treffer in der 90.+4 Minute den späten Sieg. Bitter für Makedonija: Nikola Iliev (90.) und Dominik Bajrami (90.) sahen beide noch die Gelb-Rote Karte.
SV Hoffeld – KV Plieningen 2:2
Der SV Hoffeld legte furios los: Lukas Höhn (6.) und Augustnol Bohn (10.) stellten früh auf 2:0. Doch Plieningen kämpfte sich zurück. Zunächst unterlief Tim Kanzler ein unglückliches Eigentor (27.), ehe Maurice Eipper in der 77. Minute den verdienten Ausgleich erzielte. Bereits in der 26. Minute hatte Eipper per Strafstoß die große Chance auf den Anschluss, scheiterte jedoch.
Sportfreunde Stuttgart – ABV Stuttgart 1:1
Lange Zeit sah es so aus, als würden die Sportfreunde Stuttgart drei Punkte einfahren. Ebrahima Tamba traf in der 69. Minute zur Führung. Doch in der Schlussminute schlug Felix Schmid zu und rettete den Gästen ein 1:1.
FSV Waldebene Stuttgart Ost – FV Germania Degerloch 5:0
Ein souveräner Auftritt des FSV Waldebene Stuttgart Ost. Luis Schütz eröffnete den Torreigen (22.) und schnürte in der 57. Minute seinen Doppelpack. Auch Leon Renner trug sich doppelt in die Torschützenliste ein (36., 65.), ehe Pasquale Barbato in der 78. Minute den Schlusspunkt setzte.
SpVgg 1887 Möhringen – TSV Heumaden 2:2
Der TSV Heumaden schien lange auf der Siegerstraße, nachdem Luis Grünenwald (14.) und Orkun Turanli (38.) für eine 2:0-Führung sorgten. Doch die Gastgeber kämpften sich zurück. Etienne Friedrich verkürzte noch vor der Pause per Handelfmeter (45.) und rettete seinem Team in der 87. Minute mit einem weiteren Strafstoß immerhin einen Punkt.
TV Kemnat – KF Kosova Bernhausen 1:4
Die Gäste legten los wie die Feuerwehr. Xhevdet Shatrolli traf bereits in der 3. Minute, Ajet Shatrolli erhöhte per Strafstoß (15.) und legte wenig später das 0:3 nach (27.). Zwar konnte Dean Kovacevic für Kemnat in der 39. Minute verkürzen, doch erneut Ajet Shatrolli sorgte mit seinem dritten Treffer (71.) für den deutlichen 4:1-Erfolg von Kosova Bernhausen.
SV Sillenbuch – SpVgg Stetten/Filder 0:0
Ein torloses Remis mit reichlich Dramatik. In der 41. Minute vergab Robin Hock per Strafstoß die große Führungschance für Stetten, SV-Keeper Valentin Schulik parierte stark. Nach der Roten Karte gegen Tim Fischer (52.) mussten die Gäste fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl überstehen, retteten aber das 0:0 über die Zeit.
Kreisliga A3:
TV Altdorf – GSV Maichingen II 2:3
Der GSV Maichingen II legte einen Traumstart hin: Lukas Ott brachte die Gäste schon in der 6. Minute in Führung, Adrijan Mijic legte nur neun Minuten später nach. Juan-Antonio Lukic schraubte das Ergebnis sogar auf 0:3 (23.). Doch Altdorf bäumte sich auf – Enrico Rimmele verkürzte in der 33. Minute und in der Nachspielzeit machte Manuel Rupp mit dem 2:3 noch einmal alles spannend. Am Ende reichte die Aufholjagd aber nicht mehr für einen Punktgewinn.
SV Magstadt – Spvgg Aidlingen 2:3
Ein packendes Derby mit vielen Wendungen. Rouven Ludwig brachte Aidlingen in der 21. Minute in Front, doch David Juric glich nach der Pause zum 1:1 aus (52.). Peter Steimle traf kurz darauf zum 1:2 (58.), ehe erneut David Juric für Magstadt antwortete (70.). Nur zwei Minuten später sorgte Johannes Beck mit dem 2:3 für die Entscheidung.
TSV Kuppingen – FSV Deufringen 0:6
Deufringen feierte einen Kantersieg. Mick Mertens eröffnete in der 27. Minute, nach der Pause bauten Timo Kschischek (49.) und Henri Miethke (57.) die Führung aus. Spätestens der verwandelte Elfmeter von Oliver Ries (60.) brach den Widerstand der Gastgeber. Robin Gammerdinger krönte die Gala mit einem Doppelpack (66., 76.).
Türk. SV Herrenberg – TV Gültstein 3:0
Geduldig warteten die Herrenberger auf ihre Chancen. Kurz vor der Pause erlöste Mert Köse sein Team mit dem 1:0 (45.). Direkt nach Wiederanpfiff legte Oguz Yüksel nach (50.). In der Schlussphase machte Fatih Halil mit dem 3:0 (86.) alles klar.
TSV Schönaich – VfL Sindelfingen II 8:2
Ein echtes Torfestival in Schönaich. Sascha Raich brachte sein Team in der 11. Minute in Führung, doch Arbes Bytyci drehte die Partie zunächst mit zwei Treffern (13., 19.). Schönaich antwortete wuchtig: Felix Meyer glich aus (24.), danach trafen Raich (29.) und Andreas Quindt gleich doppelt (37., 41.). Nach der Pause erhöhten Azim Karayel (48.), Ilyas Karayel (71.) und erneut Sascha Raich (81.) auf 8:2.
TSV Waldenbuch – SV Böblingen II 5:2
Waldenbuch zeigte Moral nach einem Rückschlag. Philipp Müller erzielte das 1:0 (33.), doch binnen einer Minute drehten Fabjon Ndreca (52.) und Youssef Ghoneim (53.) die Partie. Burhan Öztürk glich sofort aus (57.), ehe Philipp Müller mit seinem zweiten Treffer (64.) die Führung zurückholte. Patrik Pinto (82.) und erneut Philipp Müller (85.) machten den Heimsieg perfekt. Zudem kassierten die Böblinger in der zweiten Halbzeit gleich drei Platzverweise.
TV Nebringen – SV Oberjesingen 1:2
Die Gäste erwischten einen Blitzstart: Nick Röhm traf nach nur einer Minute. Marco Werner brachte Nebringen nach der Pause zurück ins Spiel (52.), doch Lars Vogtmann sorgte in der 82. Minute für den entscheidenden Treffer zum 1:2-Auswärtssieg.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
