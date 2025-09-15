 2025-09-15T13:56:57.594Z

Allgemeines
SV Böblingen II mit drei Platzverweisen, Hochberg/Hochdorf siegt 7:4

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr los?

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

TV89 Zuffenhausen – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 1:2
Vor 110 Zuschauern erlebte der TV89 Zuffenhausen eine bittere Niederlage. Daniel Weiß brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung, ehe Fabiano Gugjolli per Strafstoß auf 0:2 erhöhte (55.). Mehmet Kuzu sorgte mit dem Anschlusstreffer (66.) noch einmal für Spannung, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

OFK Beograd Stuttgart – SSV Zuffenhausen 2:0
Nikola Lakovic war der Matchwinner für OFK Beograd. Mit seinem frühen Treffer (13.) stellte er die Weichen, ehe er in der Nachspielzeit (90.+6) alles klar machte. Bitter für den SSV: Erdem Akcan vergab kurz vor der Pause einen Strafstoß, scheiterte an Torwart Stefan Trnic (45.).

Türkspor Stuttgart – SC Stammheim 10:2
Ein wahres Torfestival sahen die 100 Zuschauer. Emir Dogansoy eröffnete den Torreigen per Elfmeter (6.) und legte noch drei weitere Treffer nach (40., 56., 60.). Zwar kamen die Gäste durch Naba Lucein Palenfo (45.) und Nikitas Skordoulis (54.) kurzzeitig heran, doch Türkspor antwortete mit einer Offensivlawine: Can Camkerten (72.), Ali Delgir (73.), Elmedin Sovtić (79., 83.) und Durim Haklaj (85.) schraubten das Ergebnis zweistellig.

Sportvg Feuerbach – TSV Mühlhausen/Stuttgart 5:0
Marin Pranjic war mit vier Toren (10., 29., 45.+4, 59.) der überragende Mann. Schon zur Pause war die Partie praktisch entschieden. Den Schlusspunkt setzte Mergon Ramaj in der 79. Minute.

TB Untertürkheim – TSV Uhlbach 1:7
Vor 250 Zuschauern wurde der TB Untertürkheim überrollt. Lucca Ziegler eröffnete früh (6.), es folgten Tore von Malte Sponer (44., 59.), Marc Kevin Thöne per Elfmeter (55.), Max Haussecker (78.) und Janitz Alvarez Wörner (80.). Ein Eigentor von Gürkan Yildiz (40.) begünstigte das Debakel. Der Ehrentreffer gelang Lars Widmann (64.).

SG Stuttgart West – TSV Weilimdorf II 1:0
Niclas Klausmann erzielte in der 69. Minute das Tor des Tages. In einer umkämpften Begegnung reichte dieser eine Treffer zum knappen Heimsieg.

SG Weilimdorf – SV Prag Stuttgart 1:4
Der SV Prag dominierte klar. Otis Raiser traf doppelt (10., 15.), Luis Westermann (40.) und Henry König (59.) legten nach. Der späte Ehrentreffer durch Anton Dietzhausen (90.) war nur Ergebniskosmetik.

TV Zazenhausen – SportKultur Stuttgart 3:2
Ein packendes Spiel mit ständigem Hin und Her. Maximilian Hartmann brachte die Gastgeber früh in Führung (2.), doch Oskar Sonpal Douty drehte die Partie mit einem Doppelpack (15., 27.). Anel Kurtovic war der Held des Abends: Mit seinen Toren in der 41. und 71. Minute sicherte er den Zazenhausenern den umjubelten 3:2-Erfolg.

Kreisliga A2:

TSV Rohr Stuttgart – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 2:1
Der TSV Rohr setzte sich in einer umkämpften Partie knapp durch. Chris Bruker brachte sein Team früh in der 15. Minute in Führung, ehe Ismail Seker nachlegte und in der 75. Minute das 2:0 erzielte. Zwar verkürzte Athanasios Tollis kurz darauf auf 2:1 (83.), doch der Ausgleich blieb den Gästen verwehrt. In der Schlussphase schwächte sich Ermis zudem durch die Gelb-Rote Karte gegen Ümit Tozman (88.).

MK Makedonija Stuttgart – SV Vaihingen II 1:2
Vor 100 Zuschauern zeigte sich der SV Vaihingen II eiskalt. Tom Irion brachte sein Team per Strafstoß in der 31. Minute in Front. Nach der Pause glich David Mihajlovic zum 1:1 aus (52.), doch in der Nachspielzeit schlug Daniel Ullrich zu und sicherte den Gästen mit seinem Treffer in der 90.+4 Minute den späten Sieg. Bitter für Makedonija: Nikola Iliev (90.) und Dominik Bajrami (90.) sahen beide noch die Gelb-Rote Karte.

SV Hoffeld – KV Plieningen 2:2
Der SV Hoffeld legte furios los: Lukas Höhn (6.) und Augustnol Bohn (10.) stellten früh auf 2:0. Doch Plieningen kämpfte sich zurück. Zunächst unterlief Tim Kanzler ein unglückliches Eigentor (27.), ehe Maurice Eipper in der 77. Minute den verdienten Ausgleich erzielte. Bereits in der 26. Minute hatte Eipper per Strafstoß die große Chance auf den Anschluss, scheiterte jedoch.

Sportfreunde Stuttgart – ABV Stuttgart 1:1
Lange Zeit sah es so aus, als würden die Sportfreunde Stuttgart drei Punkte einfahren. Ebrahima Tamba traf in der 69. Minute zur Führung. Doch in der Schlussminute schlug Felix Schmid zu und rettete den Gästen ein 1:1.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – FV Germania Degerloch 5:0
Ein souveräner Auftritt des FSV Waldebene Stuttgart Ost. Luis Schütz eröffnete den Torreigen (22.) und schnürte in der 57. Minute seinen Doppelpack. Auch Leon Renner trug sich doppelt in die Torschützenliste ein (36., 65.), ehe Pasquale Barbato in der 78. Minute den Schlusspunkt setzte.

SpVgg 1887 Möhringen – TSV Heumaden 2:2
Der TSV Heumaden schien lange auf der Siegerstraße, nachdem Luis Grünenwald (14.) und Orkun Turanli (38.) für eine 2:0-Führung sorgten. Doch die Gastgeber kämpften sich zurück. Etienne Friedrich verkürzte noch vor der Pause per Handelfmeter (45.) und rettete seinem Team in der 87. Minute mit einem weiteren Strafstoß immerhin einen Punkt.

TV Kemnat – KF Kosova Bernhausen 1:4
Die Gäste legten los wie die Feuerwehr. Xhevdet Shatrolli traf bereits in der 3. Minute, Ajet Shatrolli erhöhte per Strafstoß (15.) und legte wenig später das 0:3 nach (27.). Zwar konnte Dean Kovacevic für Kemnat in der 39. Minute verkürzen, doch erneut Ajet Shatrolli sorgte mit seinem dritten Treffer (71.) für den deutlichen 4:1-Erfolg von Kosova Bernhausen.

SV Sillenbuch – SpVgg Stetten/Filder 0:0
Ein torloses Remis mit reichlich Dramatik. In der 41. Minute vergab Robin Hock per Strafstoß die große Führungschance für Stetten, SV-Keeper Valentin Schulik parierte stark. Nach der Roten Karte gegen Tim Fischer (52.) mussten die Gäste fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl überstehen, retteten aber das 0:0 über die Zeit.

Kreisliga A3:

TV Altdorf – GSV Maichingen II 2:3
Der GSV Maichingen II legte einen Traumstart hin: Lukas Ott brachte die Gäste schon in der 6. Minute in Führung, Adrijan Mijic legte nur neun Minuten später nach. Juan-Antonio Lukic schraubte das Ergebnis sogar auf 0:3 (23.). Doch Altdorf bäumte sich auf – Enrico Rimmele verkürzte in der 33. Minute und in der Nachspielzeit machte Manuel Rupp mit dem 2:3 noch einmal alles spannend. Am Ende reichte die Aufholjagd aber nicht mehr für einen Punktgewinn.

SV Magstadt – Spvgg Aidlingen 2:3
Ein packendes Derby mit vielen Wendungen. Rouven Ludwig brachte Aidlingen in der 21. Minute in Front, doch David Juric glich nach der Pause zum 1:1 aus (52.). Peter Steimle traf kurz darauf zum 1:2 (58.), ehe erneut David Juric für Magstadt antwortete (70.). Nur zwei Minuten später sorgte Johannes Beck mit dem 2:3 für die Entscheidung.

TSV Kuppingen – FSV Deufringen 0:6
Deufringen feierte einen Kantersieg. Mick Mertens eröffnete in der 27. Minute, nach der Pause bauten Timo Kschischek (49.) und Henri Miethke (57.) die Führung aus. Spätestens der verwandelte Elfmeter von Oliver Ries (60.) brach den Widerstand der Gastgeber. Robin Gammerdinger krönte die Gala mit einem Doppelpack (66., 76.).

Türk. SV Herrenberg – TV Gültstein 3:0
Geduldig warteten die Herrenberger auf ihre Chancen. Kurz vor der Pause erlöste Mert Köse sein Team mit dem 1:0 (45.). Direkt nach Wiederanpfiff legte Oguz Yüksel nach (50.). In der Schlussphase machte Fatih Halil mit dem 3:0 (86.) alles klar.

TSV Schönaich – VfL Sindelfingen II 8:2
Ein echtes Torfestival in Schönaich. Sascha Raich brachte sein Team in der 11. Minute in Führung, doch Arbes Bytyci drehte die Partie zunächst mit zwei Treffern (13., 19.). Schönaich antwortete wuchtig: Felix Meyer glich aus (24.), danach trafen Raich (29.) und Andreas Quindt gleich doppelt (37., 41.). Nach der Pause erhöhten Azim Karayel (48.), Ilyas Karayel (71.) und erneut Sascha Raich (81.) auf 8:2.

TSV Waldenbuch – SV Böblingen II 5:2
Waldenbuch zeigte Moral nach einem Rückschlag. Philipp Müller erzielte das 1:0 (33.), doch binnen einer Minute drehten Fabjon Ndreca (52.) und Youssef Ghoneim (53.) die Partie. Burhan Öztürk glich sofort aus (57.), ehe Philipp Müller mit seinem zweiten Treffer (64.) die Führung zurückholte. Patrik Pinto (82.) und erneut Philipp Müller (85.) machten den Heimsieg perfekt. Zudem kassierten die Böblinger in der zweiten Halbzeit gleich drei Platzverweise.

TV Nebringen – SV Oberjesingen 1:2
Die Gäste erwischten einen Blitzstart: Nick Röhm traf nach nur einer Minute. Marco Werner brachte Nebringen nach der Pause zurück ins Spiel (52.), doch Lars Vogtmann sorgte in der 82. Minute für den entscheidenden Treffer zum 1:2-Auswärtssieg.

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

TSV Asperg – SV Salamander Kornwestheim II 1:1
Die Partie war lange von Taktik geprägt, ehe Luca Kühn die Gastgeber in der 41. Minute in Führung brachte. Kornwestheim gab jedoch nie auf und belohnte sich spät: Yassin Mahboub traf in der 84. Minute zum 1:1-Endstand.

VfB Tamm – Türk. SC Kornwestheim 3:5
Ein echtes Offensivspektakel! Bereits nach vier Minuten brachte Carmine Pescione die Gäste in Führung, die er in der 18. Minute sogar verdoppelte. Mustafa Ceyhan (40.) und Giuliano Aziz Bulut (57.) machten das 0:4 perfekt. Doch Tamm kämpfte: Gianluca Cervone traf zum 1:4 (63.), ehe Kevin Gullmann für das 1:5 sorgte (68.). Noch einmal Cervone (75.) und Yusif Sumaila (89.) brachten die Hausherren heran – am Ende blieb es jedoch beim Kornwestheimer Auswärtssieg.

FV Dersimspor Ludwigsburg – VfB Neckarrems 1913 0:2
Vor 80 Zuschauern entschied Neckarrems die Partie noch vor der Pause: David Bauermeister verwandelte in der 29. Minute einen Elfmeter, Florian Scholz erhöhte nur elf Minuten später auf 0:2. Danach ließen die Gäste nichts mehr anbrennen.

TSV Grünbühl – GSV Höpfigheim 5:0
Grünbühl überrollte die Gäste förmlich. Schon in der 1. Minute brachte Tom Staack sein Team in Führung, ehe Enes Kalan (41.) und Pierre Williams (57.) nachlegten. Aldin Beganovic stellte in der 63. Minute auf 4:0, bevor erneut Enes Kalan kurz vor dem Schlusspfiff (90.) den Schlusspunkt setzte. Überschattet wurde das Spiel von einer Roten Karte gegen Mert Aydin (35.) aufseiten des GSV Höpfigheim.

FSV Oßweil – SGV Murr 1:4
Ein Blitzstart für Murr: Mike Lederer traf bereits nach drei Minuten. Zwar konnte Marc Kleinen in der 35. Minute ausgleichen, doch nach der Pause spielte nur noch Murr. Christian Krauss (58.), Leon Gassmann (61.) und Ibrahim Akkaya (75.) machten den 4:1-Auswärtssieg perfekt.

TSV Affalterbach – TSV 1899 Benningen 6:1
Affalterbach zeigte sich in Torlaune: Dominik Janzer traf gleich doppelt (19., 31.), ehe Antonio la Macchia per Elfmeter (40.) nachlegte. Nach der Pause erhöhten Jannik Walter (52.) und erneut Janzer mit einem Doppelpack (59., 68.) auf 6:0. Erst in der 88. Minute gelang Patrick Scherer der Ehrentreffer für Benningen.

GSV Erdmannhausen – SKV Eglosheim 4:2
Ein turbulenter Beginn: Moritz Rath brachte Erdmannhausen früh in Führung (1.), doch Daris Saku (4.) und Flakron Shabani per Elfmeter (11.) drehten das Spiel schnell. Erst spät drehte die Heimelf auf: Kevin Redieß glich in der 76. Minute aus, Efe Sert sorgte in der 85. für das 3:2, und in der Nachspielzeit stellte Nick Rath (90.+5) den Endstand her.

SG Hochberg/Hochdorf – GSV Pleidelsheim II 7:4
Ein wildes Torspektakel vor 100 Zuschauern. Noah Jöst eröffnete in der 3. Minute, Tobias Eichhorn erhöhte mit einem Doppelpack (10., 19.). Jan Schneider verkürzte (31.), ehe Felix Klingler (44.) und Felix Schmidt (49.) auf 5:1 stellten. Pleidelsheim kämpfte sich mit Treffern von Sven Phillip Willems (57.) und Schneider per Elfmeter (65.) zurück. Doch Philipp Kessler (72.) und erneut Eichhorn (77.) entschieden das Spiel endgültig. Willems setzte mit dem 7:4 (81.) den Schlusspunkt, ehe Nico Sarcev (77.) noch Rot sah.

Kreisliga A2:

TSV Heimerdingen 1910 II – SpVgg Renningen 0:3
Nach einer zähen ersten Hälfte drehte Renningen nach der Pause auf. Quentin Klett erzielte in der 46. Minute die Führung, Matthias Stahl legte nur zehn Minuten später nach. Den Schlusspunkt setzte Justin Eberhardt mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 90. Minute.

Spvgg Weil der Stadt – TV Möglingen 3:1
Die Gäste gingen durch Enis Öztürk in der 27. Minute in Führung. Doch nach der Pause drehte die Spvgg Weil der Stadt auf: Samet Ceviker glich in der 50. Minute aus, ehe Fabiano Sacco (70.) und Mousa El Arkoubi (87.) die Partie mit viel Willenskraft entschieden.

SKV Rutesheim (U23) II – Drita Kosova Kornwestheim 2:4
Ein temporeiches Spiel mit frühem Druck der Gäste. Muhamet Muzliukaj traf bereits nach fünf Minuten, Pascal Deutsch glich schnell aus (14.). Doch ein Elfmeter von Sermin Zekjiri (28.) brachte die Wende. Shaban Ismaili (68.) und Spetim Muzliukaj (76.) bauten den Vorsprung aus. Erst in der Nachspielzeit traf Tim Mendler für Rutesheim (90.).

SV Gebersheim – TSV Münchingen II 1:2
Vor 100 Zuschauern schlug Tamino Filipay gleich doppelt zu (8., 39.) und brachte die Gäste komfortabel in Führung. Bernhard Kreis verkürzte in der 60. Minute, doch für einen Punkt reichte es den Hausherren nicht mehr.

KSV Renningen – TSV Flacht 0:0
Ein hart umkämpftes Duell, in dem beide Defensivreihen die Oberhand behielten. Torchancen waren da, doch am Ende blieb es beim torlosen Unentschieden.

FC Gerlingen – TSF Ditzingen 2:2
Isidoros Arvanitidis brachte Gerlingen in der 30. Minute in Führung. Arne Poster glich in der 57. aus, ehe Enes Becovic die Hausherren wieder jubeln ließ (71.). Doch in der 90. Minute traf erneut Poster und sicherte Ditzingen einen Zähler.

TSV Höfingen – SV Leonberg/Eltingen II 3:6
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Höfingen. Zinedin Latifovic erzielte in der 23. Minute das 1:0, doch Mathias Falch glich noch vor der Pause aus (37.). Kurz nach Wiederanpfiff drehten Orhan Tekin (47.) und Youssef El-Guerch (49.) das Spiel, ehe Latifovic (51.) verkürzte. Doch dann zog Leonberg/Eltingen mit Toren von Eros Bronico (61.) und erneut Tekin (80., 82.) davon. Der Treffer von Ramon Faria Haug (75.) blieb nur Ergebniskosmetik.

Kreisliga A3:

SV Hellas Bietigheim – Spvgg Bissingen 2:2
Ein umkämpftes Duell, das an Spannung kaum zu überbieten war. Luca Widmann brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, doch Dani Da Silva glich nur fünf Minuten später für Hellas aus. Kurz vor der Pause sorgte Adriano Aniello in der Nachspielzeit (45.+1) für Jubel bei den Hausherren. Doch Bilal Bitmez stellte in der 59. Minute den Ausgleich her. In der Schlussphase wurde es hektisch – Amir Delahmet sah in der 95. Minute Gelb-Rot und schwächte die Gastgeber.

TSV Kleinglattbach – FV Kirchheim 3:0
Vor 50 Zuschauern spielte Kleinglattbach dominant und entschlossen. Lukas Strauß eröffnete den Torreigen in der 27. Minute. Harun Beldek legte nach der Pause mit dem 2:0 nach (57.), ehe Serif Ciftci mit dem 3:0 in der 72. Minute endgültig den Deckel draufmachte.

TSV Ensingen – SV Illingen 1906 0:2
Die Gäste präsentierten sich kaltschnäuzig und nutzten ihre Chancen eiskalt. Fynn Köppl war der Mann des Tages: In der 37. Minute brachte er Illingen in Führung und legte in der 60. Minute das zweite Tor nach. Ensingen fand gegen die starke Defensive kein Durchkommen.

SV Horrheim – FC Mezopotamya Bietigheim 1:1
Ein umkämpftes Spiel, in dem die Gastgeber zunächst das bessere Ende hatten. Daniel Stierle verwandelte in der 22. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Doch die Gäste blieben dran und Dieter Walter traf in der 60. Minute zum Ausgleich.

FV Markgröningen – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 2:1
Ein packendes Spiel, in dem die Hausherren das glücklichere Ende hatten. Nachdem Torwart Ben Gnad bereits in der 24. Minute einen Elfmeter von Maurizio Aprigliano parierte, brachte Connor Fauser Markgröningen in der 26. Minute in Führung. Brian Richard erhöhte in der 84. Minute auf 2:0. Zwar konnte David Grözinger in der 90. Minute per Foulelfmeter verkürzen, doch der Sieg blieb beim FV.

SGM Riexingen – TSV Bönnigheim 2:5
Die Zuschauer sahen ein Offensivfeuerwerk. Marc Tröger brachte Riexingen per Foulelfmeter in der 23. Minute in Front. Doch nur zwei Minuten später glich Noah Maier aus und Samuel Wolss drehte das Spiel in der 27. Minute. Direkt nach der Pause traf Maier erneut (47.). Tröger konnte per Elfmeter noch einmal verkürzen (59.), doch Paul Aichinger (74.) und abermals Noah Maier (81.) machten den klaren Auswärtssieg perfekt.

SG Hohenhaslach/Freudental – TSV Enzweihingen 5:0
Die Gastgeber spielten groß auf und ließen dem TSV keine Chance. Philipp Oehler (24.) und Jonas Neuffer (27.) stellten früh die Weichen. Nach der Pause erhöhte Kai Schopper in der 71. Minute auf 3:0, ehe Marcel Göttfert (85.) und Finn Schopper (88.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Ein eindrucksvoller Auftritt der SG.

