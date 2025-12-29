SV Böblingen holt den Filder-Cup im Neunmeterschießen

Der 49. Uhle + Schlatter Filder-Cups des TSV Bernhausen ist am heutigen Montagabend mit einem Finale zu Ende gegangen, das den Charakter dieses Turniers auf den Punkt brachte: zwölf Minuten Spielzeit, keine Schonfrist, Entscheidungen unter maximalem Druck. Am letzten Turniertag trafen die qualifizierten Teams aus vier Zwischenrundengruppen aufeinander. Am Ende setzte sich der SV Böblingen im Finale nach Neunmeterschießen gegen den FV Spfr Neuhausen durch und sicherte sich den Turniersieg – nach einem langen Abend voller enger Spiele, klarer Serien und emotionaler Wendepunkte.

Rahmen des Abschlusstages: Vier Gruppen, ein enger Weg Der Abschlusstag des Filder-Cups begann mit vier Dreiergruppen, die den Weg in die K.-o.-Phase vorgaben. Gespielt wurde weiterhin über zwölf Minuten, jede Partie war auf unmittelbare Wirkung angelegt. Die Gruppen trugen die Namen ihrer Sponsoren.

Gruppe A: Reutlingen setzt sich durch

In der Gruppe A setzte sich die SG Reutlingen durch. Der Auftaktsieg gegen den TSV Bernhausen II war hart umkämpft, später folgte ein klarer Erfolg gegen den 1. FC Frickenhausen. Mit sechs Punkten und 8:5 Toren stand Reutlingen an der Spitze. Frickenhausen belegte mit drei Punkten Rang zwei, während Bernhausen II ohne Punkt blieb. Die Gruppe zeigte früh, wie schmal der Grat zwischen Kontrolle und Ausscheiden an diesem Abend war.

Gruppe B: Böblingen mit klarer Linie

Der SV Böblingen bestätigte in Gruppe B seine Ambitionen. Zwei Siege, 5:1 Tore und sechs Punkte bedeuteten Platz eins. Dahinter landeten die SpVgg Stetten/Filder und der SV Bonlanden punktgleich, getrennt nur durch das Torverhältnis. Böblingen präsentierte sich effizient und stabil – ein Muster, das sich später noch als entscheidend erweisen sollte.

Gruppe C: Neuhausen und Plattenhardt im Gleichschritt

In Gruppe C lieferten sich der FV Spfr Neuhausen und die TSVgg Plattenhardt ein direktes Duell um Platz eins. Beide Teams kamen auf vier Punkte, Neuhausen setzte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses (12:3) knapp durch. Die SpVgg 1887 Möhringen blieb punktlos und musste hohe Niederlagen hinnehmen. Neuhausen und Plattenhardt gingen mit Rückenwind in die Viertelfinals.

Gruppe D: Dreikampf ohne Absetzen

Die Gruppe D war ausgeglichen wie kaum eine andere. SV Croatia Reutlingen, TV Echterdingen und der VfB Oberesslingen/Zell beendeten die Gruppe jeweils mit drei Punkten. Croatia Reutlingen sicherte sich dank des besten Torverhältnisses Platz eins, Echterdingen folgte auf Rang zwei. Auch hier entschied nicht Dominanz, sondern Effizienz in einzelnen Szenen.

Viertelfinals: Entscheidungen vom Punkt

In den Viertelfinals spitzte sich der Abend zu. Die SG Reutlingen und die SpVgg Stetten/Filder trennten sich nach regulärer Spielzeit unentschieden, Stetten setzte sich anschließend im Neunmeterschießen durch. Der FV Spfr Neuhausen gewann knapp gegen den TV Echterdingen. Ebenfalls vom Punkt entschied der SV Böblingen sein Duell gegen den 1. FC Frickenhausen für sich. Die TSVgg Plattenhardt setzte mit einem klaren Sieg gegen Croatia Reutlingen ein Ausrufezeichen.

Halbfinals: Favoriten behaupten sich

Im ersten Halbfinale ließ der FV Spfr Neuhausen der SpVgg Stetten/Filder wenig Raum und gewann deutlich. Im zweiten Halbfinale zeigte der SV Böblingen seine ganze Turnierstärke und besiegte die TSVgg Plattenhardt klar. Damit stand fest: Das Finale würde ein reines Landesliga-Duell.

Spiel um Platz drei: Plattenhardt bleibt stabil

Im Spiel um Platz drei setzte sich die TSVgg Plattenhardt gegen die SpVgg Stetten/Filder durch. Nach der Halbfinalniederlage zeigte Plattenhardt noch einmal Ordnung und Durchschlagskraft und beendete den Turnierabend auf dem Podest.

Finale: Böblingen behält die Nerven

Das Finale zwischen dem SV Böblingen und dem FV Spfr Neuhausen hielt, was es versprach. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, Tore fielen auf beiden Seiten, ohne dass sich ein Sieger innerhalb der regulären Spielzeit fand. Im anschließenden Neunmeterschießen behielt Böblingen die Nerven und entschied das Duell mit 5:4 für sich. Damit krönte sich der SV Böblingen zum Sieger des Filder-Cups.

Ein Turnier mit klarer Handschrift

Der Filder-Cup endete mit einem Finale, das sinnbildlich für das gesamte Turnier stand: intensiv, eng und geprägt von mentaler Stärke. Der SV Böblingen nutzte seine Stabilität über alle Phasen hinweg, der FV Spfr Neuhausen bestätigte seine starke Form bis zuletzt. Der letzte Turniertag brachte keine Überraschung, aber eine verdiente Entscheidung – und schloss ein Hallenwochenende ab, das von Klarheit, Konsequenz und hoher sportlicher Qualität lebte.