SV Blumenthal-Grabow lässt nichts anbrennen, SV 90 Pinnow siegt klar

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 – Meyenburger SV Wacker 1922 1:1 Die Partie war hart umkämpft. Jannis Gornig brachte die Gäste in der 10. Minute in Führung. Doch Wusterhausen steckte nicht auf und belohnte sich spät: Felix Jahnke erzielte in der 86. Minute den verdienten Ausgleich.

Zernitzer SV 1951 – SV Prignitz-Maulbeerwalde 0:4 Die Gäste aus Maulbeerwalde setzten früh ein Zeichen: Jonas Brüning traf bereits in der 11. Minute. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nico Otto (50.) souverän, ehe Sebastian Angermann (63.) und Jannes Langerwisch (70.) den klaren 4:0-Auswärtssieg besiegelten.

TSV Wustrau – SV 90 Fehrbellin 2:0

Vor einer beeindruckenden Kulisse von 442 Zuschauern gelang Wustrau ein Prestigeerfolg im Derby. Nach torloser erster Hälfte brachte Erik Gürtel (48.) die Gastgeber in Führung. Moritz Focke machte mit seinem Treffer in der 90. Minute den vielumjubelten 2:0-Endstand perfekt.

BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – MSV 1919 Neuruppin II 1:5

Ein torreiches Duell endete deutlich für die Reserve des MSV. Zwar konnte Maik Menzel per Foulelfmeter in der 45. Minute zwischenzeitlich ausgleichen, doch Kevin Mendez Jesus de Souza verwandelte direkt danach ebenfalls vom Punkt (45.+2) und legte in der 61. Minute nach. Ampofu Nana traf doppelt (55., 80.) und machte den 5:1-Auswärtserfolg klar.

FSV Veritas Wittenberge/Breese II – SV Eiche 05 Weisen 3:1

Die Gäste gingen durch Tom Stolz (17.) zunächst in Führung. Doch nach der Pause drehte Veritas das Spiel vor 230 Zuschauern: Gordon Lahno (62.), Tino Möhring (74.) und Christoph Poorten (81.) machten aus einem Rückstand einen überzeugenden 3:1-Heimsieg.

SV Eintracht Alt Ruppin II – SV Union Neuruppin 1990 3:2

Die Hausherren dominierten die erste Stunde und lagen nach Treffern von Erik Pein (15.), Hannes Glockenstein (42.) und Lukas Schuster (51.) komfortabel mit 3:0 in Führung. Union gab sich aber nicht geschlagen: Christian Simroth (70.) und Peter Schaden per Foulelfmeter (80.) verkürzten. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Abdulwalid Hakimi (74.) musste Union in Unterzahl weiterspielen und kam trotz Aufholjagd nicht mehr zum Ausgleich.

SG Stahl Wittstock – SV Blumenthal-Grabow 0:5

Die Gäste aus Blumenthal-Grabow dominierten klar. Valeri Marasov eröffnete in der 42. Minute den Torreigen und traf später erneut (69.). Dazwischen bauten Marcus Janott (56.) und Björn Friedrichs (67.) die Führung aus. Jan Büssow setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 5:0.

Uckermarkliga

SV 90 Pinnow – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 4:1

Vor 60 Zuschauern legte Pinnow einen furiosen Start hin: Pascal Küster traf in der 15. Minute zum 1:0, Tobias Bendisch erhöhte nur vier Minuten später auf 2:0. Prenzlau kam durch Wael Hammoud in der 69. Minute zurück ins Spiel, doch Kristof Konitzer stellte mit einem Doppelpack (73., 87.) den deutlichen 4:1-Sieg sicher.

SpG Parmen/Fürstenwerder – SpG Schwedt/Criewen II 1:3

Die Gäste erwischten den Traumstart, Martin Oertel traf schon in der 4. Minute. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Jakob Schulz (73.) schlug erneut Oertel zu (82.), ehe Timur Shermadini in der 88. Minute den 3:1-Endstand herstellte.

LSV Zichow – SV Eintracht Göritz 2:2

Ein offener Schlagabtausch endete mit einem gerechten Remis. Norik Helmholz brachte die Gäste in der 24. Minute in Führung, doch Peter Krstanovic glich nur eine Minute später aus. Emil Czech drehte das Spiel in der 40. Minute, ehe Conor Marcel Krohn (77.) zum 2:2-Endstand traf. In der Schlussphase schwächte sich Göritz durch eine Rote Karte für Patrick Krüger (86.).

FC Husaria Schwedt – SpG Vierraden/Gartz 2:2

130 Zuschauer sahen ein packendes Derby. Cedric Brandenburg brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.). Doch nach Wiederanpfiff drehte Husaria auf: Pawel Roman Slawinski (53.) und Dawid Sowinski (65.) brachten die Gastgeber nach vorn. Am Ende war es Maciej Piotr Czyzewski, der in der 81. Minute das 2:2 markierte.

SC Victoria 1914 Templin II – SpG Storkow/Vietmannsdorf 1:0

Vor stolzen 295 Zuschauern sorgte Lucas Liebisch mit seinem Treffer in der 40. Minute für die Entscheidung. Templin verteidigte die knappe Führung leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff und feierte einen wichtigen Heimerfolg.

