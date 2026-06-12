SV Blauer Club freut sich über Comeback von Martin Gallion

– Foto: SV Blauer Club

Wiesbaden. Vor knapp zwei Jahren feierte der SV Blauer Club Wiesbaden auf dem Rambacher Sportplatz feierlich seine Gründung. Vorsitzender und Trainer Sascha Lagerin setzte damit seinem verstorbenen Vater Anton Lagerin und dessen ehemaliger Hobbytruppe „Blauer Club“ ein Denkmal auf der Wiesbadener Fußballkarte. Nach Platz sechs in der Premierensaison verpasste der Blaue Club in diesem Jahr als Dritter nur knapp den Sprung in die C-Liga.

„Bis zum Ende waren wir oben dran. Wir hätten es sehr gerne geschafft, aber dann eben im nächsten Jahr“, blickt Lagerin nach dem verpassten Ziel gleich nach vorne. Gelingen soll dieses Ziel künftig allerdings nicht mehr mit ihm an der Linie. Zur kommenden Saison heuert Martin Gallion beim D-Ligisten an. Gallion ist kein unbeschriebenes Blatt im Fußballkreis, machte sich unter anderem in Zeiten bei der Spielvereinigung Igstadt, beim PSV Grün-Weiß Wiesbaden oder bei TB Rambach einen Namen.

Aus gemeinsamen Grün-Weiß-Zeiten kennen sich auch Gallion und Lagerin. „Ich habe unter Martin als Co-Trainer bei Grün-Weiß gearbeitet. Der Kontakt ist seitdem nie abgerissen. Wir sind sehr froh, dass er zu uns kommt“, so Lagerin, der sich nun auf seine Aufgaben als erster Vorsitzender konzentrieren kann: „Im Verein steckt großes Potenzial. Was hier an Heimspielen in Kohlheck los ist, ist für einen D-Ligisten schon enorm. Ich freue mich, dass ich mich ab sofort darauf konzentrieren kann, dieses Vereinsleben weiter auszubauen.“ Der erste Schritt dabei war die Gründung einer zweiten Mannschaft, die nun ebenfalls in der D-Liga an den Start geht. „Wir haben mittlerweile zu viele Spieler für nur eine Mannschaft und trauen uns diesen Schritt zu“, so Lagerin.

Gallion will mit Team Projekt Aufstieg angehen

Durch die gemeinsame Zugehörigkeit zur D-Liga spielt die Reserve des Blauen Clubs im Prinzip außer Konkurrenz und kann nicht auf- beziehungsweise absteigen. Trainer der Zweiten wird Gregorio Raffrenato. Gallion wird von Dennis Winter als Co-Trainer unterstützt. „Das ist eine unglaublich spannende Aufgabe hier. Ich hatte nun etwa vier Jahre Pause und Abstand vom Amateurfußball. In dieser Zeit habe ich sehr viel Fußball geschaut und mir neue Impulse geholt, um mich als Trainer weiterzuentwickeln. Ich fühle mich bereit für dieses Projekt und freue mich mit den Jungs den Aufstieg anzugehen“, erklärt Martin Gallion.