SV Blau-Weiß Zorbau präsentiert neuen Coach: "Viele Jahre im Geschäft"

Eine realistische Chance auf den Klassenerhalt sieht Ioannis Karageorgos nicht mehr. "Die letzte Hoffnung wurde mit der Niederlage in Auerbach begraben", sagt der Sportliche Leiter des SV Blau-Weiß Zorbau angesichts von drei Punkten und 22 Toren Rückstand auf den potentiellen Relegationsplatz der Oberliga Süd. Die Fußball-Welt steht in Zorbau allerdings trotz dieses Rückschlags nicht still. So kann der (Noch-)Oberligist seinen neuen Cheftrainer präsentieren.

Bei der Trainingseinheit am Dienstagabend wurde Rüdiger Hoppe der Mannschaft vorgestellt. Ab Sommer wird der 55-Jährige bei den Blau-Weißen an der Seitenlinie stehen und die Nachfolge von Marcus Dörfer antreten, von dem sich die Wege zum Saisonende trennen . Brisant: Aktuell steht Rüdiger Hoppe noch beim benachbarten Verbandsliga-Tabellenführer SSC Weißenfels im Dienst. Dieser gab unlängst bekannt, nicht über den Sommer hinaus mit Hoppe zu planen und stattdessen ein junges Duo zu installieren. Zum FuPa-Profil:

Auch in die weitere Kaderplanung wird Hoppe von nun an involviert. "Wir wollen eine Mannschaft zusammenstellen, mit der wir die Oberliga wieder angreifen können", sagt Karageorgos zur groben Zielstellung für die neue Saison. Dass es in dieser Spielzeit aller Voraussicht nach nicht für den Klassenerhalt in der fünften Liga reichen wird, löst beim Sportlichen Leiter keinen Groll aus. "Ich kann dem Team überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben. Am Ende haben es Rudolstadt und Gera besser gemacht, da müssen wir akzeptieren", so Karageorgos. Mit dieser Akzeptanz soll der Fokus auf die Zukunft gerichtet werden. Die Trainervorstellung war dahingehend ein klares Zeichen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!