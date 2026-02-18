Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SV Blau-Weiß Wiehre für Inklusion im Jugendfußball ausgezeichnet
Vom Netzwerk mehrerer DFB-Stiftungen wurde der Club für seine Inklusionsarbeit ausgezeichnet.
von Felix Roche (BZ) · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Ein starkes Projekt: Der SV Blau-Weiß Wiehre Freiburg erhält für seine inklusive Nachwuchsarbeit den Zukunftspreis des DFB – Foto: Felix Roche
Der SV Blau-Weiß Wiehre Freiburg hat den Zukunftspreis des Vereins "Fußball stiftet Zukunft" gewonnen. Vom Netzwerk mehrerer DFB-Stiftungen wurde der Club für seine Inklusionsarbeit ausgezeichnet.
Dass die Mannschaften und ihre Spieler dem Projektleiter Axel Heim am Herzen liegen, ist sofort zu spüren, wenn er über seine Jungs spricht. Nur lobende Worte hat er für sie übrig. Aber auch seine Taten sprechen für sich. Manchmal muss er bei Auswärtsspielen mehrfach zum gegnerischen Platz fahren, damit alle Kinder zum Spiel kommen können. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.