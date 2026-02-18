 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

SV Blau-Weiß Wiehre für Inklusion im Jugendfußball ausgezeichnet

Vom Netzwerk mehrerer DFB-Stiftungen wurde der Club für seine Inklusionsarbeit ausgezeichnet. 

von Felix Roche (BZ) · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Ein starkes Projekt: Der SV Blau-Weiß Wiehre Freiburg erhält für seine inklusive Nachwuchsarbeit den Zukunftspreis des DFB
Ein starkes Projekt: Der SV Blau-Weiß Wiehre Freiburg erhält für seine inklusive Nachwuchsarbeit den Zukunftspreis des DFB – Foto: Felix Roche

Verlinkte Inhalte

KL B III Freiburg
BW Wiehre

Der SV Blau-Weiß Wiehre Freiburg hat den Zukunftspreis des Vereins "Fußball stiftet Zukunft" gewonnen. Vom Netzwerk mehrerer DFB-Stiftungen wurde der Club für seine Inklusionsarbeit ausgezeichnet.

Dass die Mannschaften und ihre Spieler dem Projektleiter Axel Heim am Herzen liegen, ist sofort zu spüren, wenn er über seine Jungs spricht. Nur lobende Worte hat er für sie übrig. Aber auch seine Taten sprechen für sich. Manchmal muss er bei Auswärtsspielen mehrfach zum gegnerischen Platz fahren, damit alle Kinder zum Spiel kommen können. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.