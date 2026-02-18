SV Blau-Weiß Wiehre für Inklusion im Jugendfußball ausgezeichnet

Ein starkes Projekt: Der SV Blau-Weiß Wiehre Freiburg erhält für seine inklusive Nachwuchsarbeit den Zukunftspreis des DFB – Foto: Felix Roche

Dass die Mannschaften und ihre Spieler dem Projektleiter Axel Heim am Herzen liegen, ist sofort zu spüren, wenn er über seine Jungs spricht. Nur lobende Worte hat er für sie übrig. Aber auch seine Taten sprechen für sich. Manchmal muss er bei Auswärtsspielen mehrfach zum gegnerischen Platz fahren, damit alle Kinder zum Spiel kommen können. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.