SV Blau-Weiss Murg trennt sich von Branimir Sarenac

Das Engagement von Branimir Sarenac als Trainer des SV Blau-Weiss Murg hat ein vorzeitiges Ende gefunden. Nach der 0:7-Niederlage gegen den TuS Lörrach-Stetten trennte sich der Bezirksligist vom 47 Jahre alten Fußballcoach, der die Mannschaft erst im vergangenen Sommer übernommen hatte. Ursprünglich "war geplant, längerfristig mit Branimir Sarenac zu arbeiten", sagt der Murger Sportdirektor Mehmet Yilmaz. Daher habe Sarenac auch schon für die kommende Runde zugesagt.

Die Hinrunde bilanziert Yilmaz als "so weit sehr zufriedenstellend". Vor der Winterpause trumpften die Blau-Weißen mit dem 6:3-Sieg über den FC Wittlingen auf - es war die erste Saisonniederlage für den Spitzenreiter gewesen. Doch der Start aus der Winterpause misslang der Mannschaft komplett. Sechs Niederlagen in Folge häuften die Murger an. "Die sportlichen Misserfolge sind leider so auffällig gewesen", sagt Yilmaz und verweist auch auf die Torbilanz. In dieser Phase stehen acht erzielten Treffern satte 32 Gegentore gegenüber.