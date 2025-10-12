SV Blau-Weiß Hausneindorf – SV Fortuna Dingelstedt 1:4 (1:1) Verlinkte Inhalte Hasseröder Kreispokal Dingelstedt Hausneindorf

Am Samstag kam es zum Pokalduell zwischen dem SV Blau-Weiß Hausneindorf und dem SV Fortuna Dingelstedt. In der ersten Halbzeit präsentierte sich Hausneindorf als das aktivere und aggressivere Team. Mit starkem Zweikampfverhalten und frühem Anlaufen setzten sie Dingelstedt unter Druck und bestimmten zunächst das Geschehen. Der Lohn folgte in der 15. Minute: Julian Rühle brachte die Gastgeber per weiter Freistoßflanke von der Mittellinie in Führung – der Keeper sah dabei nicht gut aus. Dingelstedt nahm den Kampf jedoch an und kam noch vor der Pause zurück: Fabian Elsner (45.) besorgte den wichtigen 1:1-Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild deutlich. Dingelstedt übernahm die Kontrolle, spielte druckvoll nach vorn und kam über gute Kombinationen, präzise Flanken und gefährliche Standards immer wieder zu Chancen. Die Entscheidung hätte eigentlich schon früher fallen können – am Ende wurde der Aufwand aber mehr als belohnt. Florian Lehmann (75.) drehte die Partie zum 1:2, Eric Freise (86.) erhöhte auf 1:3, und Jonas Pohl (90.) setzte mit dem 1:4 den Schlusspunkt unter eine starke zweite Halbzeit.