SV Blau-Weiß Gartz siegt weiter, packendes 3:3 in Wriezen

Der 3. Spieltag der Landesklasse Nord endete mit spannenden und intensiven Duellen. Gartz verteidigte seine weiße Weste eindrucksvoll, während andere Favoriten ins Straucheln gerieten. Auch in den unteren Tabellenregionen ging es heiß her.

Der FC Strausberg zeigte auch in seinem dritten Saisonspiel, warum er aktuell zu den stärksten Mannschaften der Liga zählt. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase war es Silvan Küter, der in der 37. Minute die Führung erzielte. Mit diesem Treffer im Rücken spielte Strausberg zielstrebiger und erhöhte in der 56. Minute durch Sven Müller auf 2:0. Union Klosterfelde II gab jedoch nicht auf. In der Schlussphase wurde die Mannschaft für ihren Einsatz belohnt, als Willi Berg in der 89. Minute zum 2:1 traf. Doch trotz dieses späten Anschlusstreffers reichte es für die Gäste nicht mehr zu einem Punktgewinn. ---

Vor 100 Zuschauern erwischte Oberkrämer den besseren Start: Julius Zießnitz brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung. Ahrensfelde II zeigte sich jedoch unbeeindruckt. Mit großem Einsatz erzwangen die Gastgeber den Ausgleich durch Dominic Gesierich in der 26. Minute, ehe derselbe Spieler kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer das Spiel drehte. Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Doppelschlag durch Max Herrmann (50.) und Paul Neugebauer (52.) für Jubel. Sebastian Rahn verkürzte in der 71. Minute auf 4:2, doch erneut war es Ahrensfelde, das mit Max Herrmanns zweitem Treffer in der 84. Minute den Deckel auf das Spiel setzte. Ein packendes Duell. ---

Birkenwerder stemmte sich lange mit Leidenschaft gegen den Favoriten aus Wandlitz, konnte die dritte Saisonniederlage aber nicht verhindern. Vor 50 Zuschauern nutzte Dennis Plaumann in der 35. Minute eine Gelegenheit zur Gästeführung. Nach der Pause erhöhte Steve Daul in der 53. Minute auf 0:2. Ein Eigentor von Florian Schweitzer brachte Birkenwerder in der 64. Minute zurück ins Spiel, doch die letzte Konsequenz fehlte im Angriff. So nahmen die Gäste einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg mit. ---

Die 155 Zuschauer in Lunow sahen ein ungleiches Duell. Die SpG stemmte sich mit Einsatz gegen den SC Oberhavel Velten, doch die Gäste zeigten nutzten ihre Chancen. Marvin Kammhoff stellte in der 19. Minute die Weichen auf Sieg. Nach der Pause legte Niklas Falkowski in der 55. Minute nach, ehe Tom Siegert (85.) und Niclas Winkler (90.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Lunow/Oderberg kämpfte, hatte aber gegen die Effizienz der Veltener keine Mittel. ---

Ein Spiel mit hoher Intensität und viel Spannung erlebten die 149 Zuschauer in Templin. Beide Mannschaften schenkten sich wenig, Chancen waren hart umkämpft. Die Entscheidung fiel früh nach der Pause, als Niklas Gebhardt in der 47. Minute den Ball ins Netz beförderte. Danach drängte Templin auf den Ausgleich, doch die Schönower Defensive hielt stand. Mit diesem knappen 1:0-Sieg behauptet Schönow den Anschluss an das obere Mittelfeld. ---

222 Zuschauer sahen ein Spektakel mit Höhen und Tiefen. Der TuS Sachsenhausen II legte furios los: Christopher Groll traf in der 22. und 26. Minute doppelt zur 2:0-Führung. Doch Wriezen schlug zurück – Henning Stiehm (49.) und Erik Tornow (50.) glichen innerhalb kurzer Zeit zum 2:2 aus. Guilherme Quintino Carrion brachte die Gastgeber in der 73. Minute in Führung, ehe erneut Groll in der 81. Minute zuschlug und das 3:3 markierte. Bitter für ihn: In der Nachspielzeit sah er die Rote Karte. ---

In Gartz herrschte Feststimmung: 354 Zuschauer feierten einen deutlichen 5:2-Sieg ihrer Mannschaft. Rafal Gnap schnürte mit Treffern in der 11. und 35. Minute früh den Doppelpack. Nach der Pause legte Eric Duckert in der 56. Minute nach, und Jean-Louis Gubbe erhöhte in der 67. Minute auf 4:0. Prenzlau bäumte sich noch einmal auf und kam durch Christoph Schmidt (74.) und Ricardo Ludwig per Foulelfmeter (83.) zurück. Doch in der Nachspielzeit sorgte Pawel Jan Mroz mit dem 5:2 für klare Verhältnisse. Gartz bleibt damit unangefochten an der Tabellenspitze. ---