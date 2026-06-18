SV Blau-Weiß Dörpen setzt auf den eigenen Nachwuchs

Von links: Andreas Thieke, Lukas Haskamp, Tim Liesen und Torsten Wahoff. Haskamp und Liesen gehören künftig fest zum Kader der 1. Herren des SV Blau-Weiß Dörpen. – Foto: Marcel Poker

Der SV Blau-Weiß Dörpen kann zur neuen Saison zwei interne „Neuzugänge“ für den Kader der 1. Herren vermelden. Mit Lukas Haskamp und Tim Liesen rücken zwei Eigengewächse fest in den Herrenbereich auf.

Ganz neu sind beide Spieler für die erste Mannschaft allerdings nicht. Bereits in der vergangenen Spielzeit gehörten Haskamp und Liesen zum erweiterten Kader und sammelten erste Erfahrungen im Herrenfußball. Parallel waren sie weiterhin für die A-Jugend des Vereins im Einsatz.

Zur kommenden Saison konzentrieren sich die beiden Nachwuchsspieler nun vollständig auf ihre Aufgaben in der 1. Herren. Damit setzt Blau-Weiß Dörpen den eingeschlagenen Weg fort, talentierte Spieler aus dem eigenen Nachwuchs schrittweise an den Seniorenbereich heranzuführen.