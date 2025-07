SV Blau-Weiß Bornreihe richtet Hans-„Hexe“-Wendelken-Cup aus

Traditionell veranstaltet der SV Blau-Weiß Bornreihe in der Sommervorbereitung den Hans-„Hexe“-Wendelken-Cup. Erneut hat sich ein attraktives Teilnehmerfeld gebildet, dem auch bei der 29. Auflage der Dauerrivale FC Hagen/Uthlede angehört. Ein letzter Starter wurde noch am Samstag ermittelt.

Erstmals entschieden die Verantwortlichen, eine Qualifikation durchzuführen. In einem Blitzturnier - jede Partie dauerte eine halbe Stunde - trafen am Samstag die Bornreiher Zweitvertretung, der FC Hambergen, TSV Stegen/Hellingst, sowie TSV Neu Sankt Jürgen aufeinander. Als einziges Team gewann der SVBWB zweimal und sicherte sich in einer ausgeglichenen Runde Rang eins.

Damit darf Bornreihe II am Montag ab 18.15 Uhr im ersten Viertelfinale gegen den FC Worpswede antreten. Die weiteren Begegnungen der Auftaktrunde steigen im Anschluss sowie am Dienstag. Die Sieger erreichen das Halbfinale, ehe am Sonntag ab 14.00 Uhr das Spiel um Platz drei sowie das Finale steigen. Im Vorjahr konnte kein Titelträger ermittelt werden. Das mit Spannung erwartete Endspiel zwischen dem SV Blau-Weiß Bornreihe und dem FC Hagen/Uthlede entfiel aufgrund eines Unwetters. Beide Mannschaften teilten sich damals die Siegprämie in Höhe von 800 Euro. Auch in diesem Jahr winken den Teilnehmern des Finaltags ansprechende Preisgelder.

