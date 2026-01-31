SV Blau-Weiß 90 Gartz holt den Vierradener Tabakblüten Cup

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der Vierradener Tabakblüten Cup der Herren hat am heutigen Samstag in Schwedt einen emotionalen und intensiven Turniertag erlebt. Kurze Spielzeiten von zehn Minuten, ein eng getakteter Spielplan und zahlreiche enge Entscheidungen prägten den Wettbewerb. Am Ende setzte sich der SV Blau-Weiß 90 Gartz im Finale durch und sicherte sich den Turniersieg. Der VfB Gramzow und der FSV Rot-Weiß Prenzlau folgten auf den weiteren Podestplätzen. Auch der Frauenwettbewerb bot sportliche Qualität und ein hochklassiges Finale.

Zwischen Tempo und Konzentration Von Beginn an machte das Turnier deutlich, dass in der Halle jede Unachtsamkeit bestraft wird. Acht Mannschaften traten bei den Herren in zwei Vierergruppen an, jede Partie verlangte sofortige Präsenz. In der Gruppe A bestimmte der FSV Rot-Weiß Prenzlau das Geschehen. Mit zwei Siegen und einem Remis blieb Prenzlau ungeschlagen, erzielte acht Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer. Dahinter behauptete sich der VfB Gramzow, der mit sechs Punkten das Halbfinale erreichte. Der VfL Vierraden I und der SV HANSE Neubrandenburg mussten sich mit den hinteren Plätzen begnügen.

Prenzlau setzt frühe Akzente

Prenzlau startete mit einem torlosen Remis gegen den VfL Vierraden I, steigerte sich jedoch im weiteren Verlauf deutlich. Der Sieg gegen den VfB Gramzow und der klare Erfolg gegen den SV HANSE Neubrandenburg unterstrichen die spielerische Reife der Mannschaft. Gramzow präsentierte sich kompakt, ließ defensiv wenig zu und zog in die K.-o.-Runde ein.

Enge Entscheidungen in Gruppe B

Die Gruppe B entwickelte sich zu einem offenen Rennen. Der VfL Vierraden II schloss die Vorrunde punktgleich mit Blau-Weiß 90 Gartz ab und sicherte sich mit sechs Punkten den Gruppensieg. Gartz, der FSV Schorfheide Joachimsthal und die SpG Vierraden/Gartz lieferten sich ausgeglichene Duelle, in denen oft einzelne Szenen den Ausschlag gaben. Die knappen Resultate spiegelten die hohe Intensität der Spiele wider.

Halbfinals mit klarer Richtung

In den Halbfinals wurde das Turnier endgültig zur Nervensache. Blau-Weiß 90 Gartz bezwang den bis dahin starken FSV Rot-Weiß Prenzlau und zog ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale setzte sich der VfB Gramzow knapp gegen den VfL Vierraden II durch. Beide Begegnungen waren von hohem Tempo, vielen Zweikämpfen und spürbarer Spannung geprägt.

Platzierungsspiele mit deutlichen Ergebnissen

Auch in den Platzierungsspielen blieb das Niveau hoch. Die SpG Vierraden/Gartz sicherte sich Rang sieben gegen den SV HANSE Neubrandenburg. Im Spiel um Platz fünf dominierte der FSV Schorfheide Joachimsthal klar gegen den VfL Vierraden I. Das Spiel um Platz drei entwickelte sich zu einem engen Duell, das der FSV Rot-Weiß Prenzlau nach Neunmeterschießen gegen den VfL Vierraden II für sich entschied.

Gartz krönt einen stabilen Turnierauftritt

Das Finale zwischen dem VfB Gramzow und dem SV Blau-Weiß 90 Gartz war der passende Abschluss eines intensiven Turniertages. Gartz setzte sich mit 3:1 durch und belohnte sich für einen konstanten Auftritt über den gesamten Wettbewerb. Der Turniersieg war das Ergebnis von Nervenstärke, Effizienz und einer stabilen Defensive in den entscheidenden Momenten.

Frauen sorgen für hochklassigen Auftakt

Bereits am Vormittag hatte der Vierradener Tabakblüten Cup der Frauen begonnen. In der Gruppenphase überzeugten in Gruppe A der VfB Gramzow und der Greifswalder FC, während in Gruppe B der 1. FC Neubrandenburg 04 alle Spiele gewann. Die Begegnungen waren geprägt von hohem Tempo und klaren Strukturen.

Neubrandenburg setzt sich im Finale durch

In den Halbfinals erreichten der VfB Gramzow und der 1. FC Neubrandenburg 04 das Endspiel. Dort entwickelte sich ein torreiches und enges Finale, das Neubrandenburg mit 5:4 für sich entschied. Der Frauenwettbewerb rundete damit einen Turniertag ab, der den Vierradener Tabakblüten Cup erneut als festen Bestandteil des regionalen Hallenfußballs bestätigte.