SV Blau-Weiß 90 Gartz: „Der 2. Platz war nicht zu erwarten“

– Foto: Nückel/Steinmann/Verein

Trainer Mario Hopp zieht im FuPa-Teamcheck eine nüchterne, aber selbstbewusste Bilanz der Hinrunde vom SV Blau-Weiß 90 Gartz. Der zweite Tabellenplatz in der Landesklasse Nord kam überraschend, wird bewusst eingeordnet – und dient als Fundament für Entwicklung, nicht für große Ansprüche.

Heimstärke als Basis des Erfolgs Ein zentraler Faktor für die starke Hinrunde war der Auftakt in die Saison. „Wir haben vom Start an unsere Heimspiele gezogen. Das gab zusätzliches Selbstvertrauen.“ Dieses Fundament sei kein Zufall gewesen. Hopp verweist klar auf die tägliche Arbeit: „Grundlage dafür war die durchweg sehr gute Trainingsbeteiligung und der Einsatz im Training.“

Überraschende Momentaufnahme an der Spitze Der SV Blau-Weiß 90 Gartz überwintert auf Rang zwei der Landesklasse Nord – ein Szenario, das intern niemand fest eingeplant hatte. „Der 2. Platz war nicht zu erwarten und wir sind damit auch sehr zufrieden und genießen die Momentaufnahme“, sagt Trainer Mario Hopp. Gleichzeitig mahnt er zur Einordnung: „Wir bewerten den Tabellenplatz auch nicht über, da auch viele enge Spiele dabei waren.“

Teamgedanke und taktische Disziplin

Die sportlichen Stärken sieht der Trainer vor allem im kollektiven Ansatz. „Die Spieler haben immer als Team gespielt und vor allem taktisch meistens alles umgesetzt.“ Auffällig war zudem das Wechselverhalten. „Dazu haben wir unabhängig vom Spielstand immer früh gewechselt, um vielen Spielern genug Einsatzzeit zu geben.“ Dieser Ansatz habe „oft funktioniert und dem Spiel gut getan“, auch wenn Hopp ehrlich einräumt: „Immer hat es aber auch nicht geklappt.“

Stabilität durch Achse und Dynamik

Besonders reif trat die Mannschaft laut Hopp dann auf, „wenn die Leistungsträger dabei waren“. In dieser Konstellation habe sich eine besondere Mischung ergeben: „Gepaart mit den vielen jungen dynamischen Spielern war dann eine positive Energie zu spüren.“

Klares Entwicklungspotenzial im Spielerischen

Trotz der Tabellenposition benennt Hopp deutlich die Baustellen. „Ganz klar im technischen und spielerischen Bereich.“ Genau dort habe auch von Beginn an der Fokus gelegen. „Da lag von Anfang an der Schwerpunkt im Training und wird es auch weiterhin bleiben.“ Er sieht dabei eine klare Basis: „Viele Spieler müssen und werden da noch zulegen, weil auch eine positive Bereitschaft dazu besteht.“

Trainingsstart unter schwierigen Bedingungen

Die Vorbereitung auf die Rückrunde läuft seit dem 28. Januar. Zuvor waren „die Spieler selbst für ihre Läufe verantwortlich“. Aktuell gestaltet sich der Trainingsalltag jedoch schwierig. „Wir haben so gut wie keine Hallenzeiten.“ Stattdessen werde „in größeren Räumen an der Fitness“ gearbeitet. Ein fixer Baustein steht dennoch fest: „Vom 20. bis 22. Februar machen wir ein Trainingslager an der polnischen Ostsee in Niechorze.“

Testspiele abhängig vom Wetter

Testspiele sind zwar vorgesehen, stehen aber unter Vorbehalt. „Es sind welche geplant, aber das entscheidet der Wettergott“, sagt Hopp mit Blick auf die aktuellen Bedingungen.

Zielsetzung ohne Aufstiegsdruck

Trotz nur eines Aufstiegsplatzes formuliert der SV Blau-Weiß 90 Gartz keinen Anspruch nach ganz oben. „Wir haben keinen Anspruch auf ganz nach oben.“ Stattdessen wird realistisch geplant: „Wenn wir unter den ersten fünf kommen, wäre das ein toller Erfolg für die Mannschaft und den Verein.“ Dabei bleibt die Balance klar definiert: „Im Vordergrund steht natürlich immer das Ergebnis, trotzdem bleibt die Entwicklung der jungen Spieler ein wichtiger Schwerpunkt bei uns.“

Keine Veränderungen im Kader

Personell bleibt alles beim Alten. „Nein. Es bleibt alles wie es ist“, stellt Hopp klar und setzt damit auf Kontinuität.

Fokus auf Leistung statt Tabellenrechnen

Gedanken über einen möglichen Angriff auf die Spitze kommen beim Trainer bewusst nicht auf. „Darüber machen wir uns keine Gedanken.“ Entscheidend sei ein anderer Ansatz: „Wichtig ist für uns, unsere Leistungen und falls es Rückschläge gibt, die richtig einzuordnen und das Positive immer mitzunehmen.“

Ausgangslage vor der Rückrunde

Mit 29 Punkten aus 15 Spielen steht der SV Blau-Weiß 90 Gartz auf Platz zwei der Landesklasse Nord – hinter dem FC Strausberg. Die Hinrunde hat gezeigt, dass das Team mehr kann als erwartet, ohne den Blick für Entwicklung und Realität zu verlieren.