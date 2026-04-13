 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld bejubelt 5:3, wildes 7:4 des Heideseer SV

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Foto: SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld
Foto: SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld

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Dahme/Fläming-Liga
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Lübben II
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Niederlehme

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

ESV Lok Falkenberg – SV 1885 Golßen 2:1

In Falkenberg sahen 66 Zuschauer eine ausgeglichene Partie zwischen dem ESV Lok Falkenberg und dem SV 1885 Golßen. Die Hausherren erwischten einen guten Start, als Pepe Struck in der 12. Minute zur frühen 1:0-Führung traf. Die Freude währte jedoch nur kurz, da die Gäste postwendend reagierten: Oliver Bartz markierte in der 14. Minute den Ausgleich zum 1:1. Im weiteren Verlauf blieb die Begegnung hart umkämpft, bis Falkenberg im 2. Durchgang erneut zuschlug. Dennis Becker erzielte in der 73. Minute den Treffer zum 2:1, der letztlich den Heimsieg sicherte.

SV Askania Schipkau – TSG Lübbenau 63 0:3

Vor 103 Zuschauern entwickelte sich in Schipkau ein Geduldsspiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Lange Zeit hielt der SV Askania Schipkau gegen die TSG Lübbenau 63 das Unentschieden, bevor ein einzelner Akteur zur großen Show ansetzte. Ricardo Kindler brachte die Gäste in der 74. Minute mit 0:1 in Führung. Nur wenig später legte Ricardo Kindler in der 79. Minute das 0:2 nach und sorgte damit für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt unter seinen lupenreinen Hattrick setzte erneut Ricardo Kindler in der 87. Minute, als er den 0:3-Endstand besiegelte.

SpVgg Finsterwalde – SV Eintracht Ortrand 2:0

Die SpVgg Finsterwalde konnte sich vor 185 Zuschauern auf ihre Treffsicherheit verlassen und besiegte den SV Eintracht Ortrand souverän. Bereits früh in der Begegnung stellte Jens Rösler in der 6. Minute die Weichen auf Sieg, als er die Gastgeber mit 1:0 in Front brachte. Ortrand bemühte sich in der Folge um Stabilität, fand aber kaum ein Durchkommen gegen die gut organisierte Defensive der Heimelf. Im 2. Durchgang sorgte schließlich erneut Jens Rösler in der 61. Minute für klare Verhältnisse und markierte den Treffer zum 2:0-Endstand.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Grün-Weiß Annahütte 5:3

In einer turbulenten und torreichen Partie vor 45 Zuschauern behielt der SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld die Oberhand. Die Gäste gingen zunächst durch Paul Noack in der 14. Minute in Führung. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff gelang Andre Brandenburg in der 45.+2 Minute der Ausgleich für Lichterfeld. Direkt nach Wiederbeginn drehte Paul-Oliver Niemann in der 47. Minute das Spiel zum 2:1, doch Paul Noack traf in der 52. Minute erneut zum 2:2-Ausgleich. Danach folgte die große Phase von Julian Pötschick, der mit Toren in der 57. Minute, der 60. Minute und der 67. Minute einen Hattrick erzielte und auf 5:2 erhöhte. Inmitten dieser Torfolge sah der zweifache Torschütze der Gäste, Paul Noack, in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte aufgrund eines Fouls. Den Schlusspunkt setzte Till-Luca Richter in der 84. Minute zum 5:3-Endstand.

SSV Alemannia Altdöbern – SV Germania 1910 Ruhland 4:0

Der SSV Alemannia Altdöbern feierte vor 154 Zuschauern einen ungefährdeten Heimsieg gegen den SV Germania 1910 Ruhland. Die Hausherren dominierten den 1. Durchgang fast nach Belieben: Ron Herrmann eröffnete in der 12. Minute den Torreigen, bevor Florian Franke in der 26. Minute auf 2:0 erhöhte. Noch vor der Pause sorgte Franz Seidel in der 45. Minute für die Vorentscheidung. In der 2. Halbzeit ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, bevor Ron Herrmann in der 90.+1 Minute mit seinem 2. Treffer des Tages den 4:0-Endstand herstellte.

SV Blau-Weiß Lindenau – FC Sängerstadt Finsterwalde 3:1

Vor 91 Zuschauern sicherte sich der SV Blau-Weiß Lindenau 3 Punkte gegen den FC Sängerstadt Finsterwalde. Etienne Pfeiffer brachte die Hausherren in der 11. Minute früh in Führung. Lindenau blieb spielbestimmend und baute den Vorsprung durch Justin Gewiss in der 32. Minute auf 2:0 aus. Auch im 2. Spielabschnitt zeigten sich die Gastgeber effizient, als erneut Etienne Pfeiffer in der 58. Minute zum 3:0 einnetzte. Die Gäste aus der Sängerstadt kamen zwar durch Fabrice Tredup in der 60. Minute zum schnellen Anschlusstreffer, konnten die Partie in der restlichen Zeit jedoch nicht mehr wenden.

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Dahme/Fläming-Liga

SV Teupitz/Groß Köris – SV Rangsdorf 28 1:3

Vor 67 Zuschauern entführte der SV Rangsdorf 28 alle 3 Punkte aus Teupitz. Dario Fränkel brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Janis Ole Bering in der 57. Minute auf 0:2. Zwar gelang Carl-Christopher Wucke in der 84. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2, doch in der Nachspielzeit der Partie (90.+4 Minute) machte Wim Schmitz mit dem 1:3 alles klar und besiegelte die Heimniederlage der Gastgeber.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – Heideseer Sportverein 4:7

In einem torreichen Spektakel vor 80 Zuschauern behielt der Heideseer Sportverein am Ende die Oberhand. Anton Richter eröffnete in der 10. Minute den Torreigen, doch Dahlewitz II drehte die Partie durch Benjamin Lehmann (17. Minute), Florian Strobach (28. Minute) und Tyler Louis Mielke (30. Minute) kurzzeitig auf 3:1. Heidesee antwortete jedoch prompt: Jan Gedicke (36. Minute), Nils Gustmann (41. Minute) und erneut Anton Richter mit einem Doppelpack (44. und 52. Minute) stellten auf 3:5. Nach dem 4:5-Anschluss durch Lehmann (61. Minute) machten Nils Gustmann (62. Minute) und Mike Gaedicke (65. Minute) den 4:7-Endstand in dieser turbulenten Begegnung perfekt.

SG Aufbau Halbe – SV Zernsdorf 0:3

Vor 35 Zuschauern sicherte sich der SV Zernsdorf einen souveränen Auswärtssieg bei der SG Aufbau Halbe. Matchwinner aufseiten der Gäste war Jonas Hildebrandt, der sein Team in der 23. Minute in Führung brachte und unmittelbar nach Wiederanpfiff in der 47. Minute auf 0:2 erhöhte. Florian Weniger sorgte bereits in der 55. Minute für den 0:3-Endstand, woraufhin die Zernsdorfer Defensive in der restlichen Spielzeit nichts mehr anbrennen ließ.

SG Wacker Motzen – Ludwigsfelder FC II 1:0

Ein Blitzstart entschied die Begegnung vor 75 Zuschauern in Motzen. Bereits in der 2. Minute erzielte Fritz von Haacke den Treffer zum 1:0 für die SG Wacker Motzen. In der verbleibenden Spielzeit drängte die Reserve des Ludwigsfelder FC zwar unermüdlich auf den Ausgleich, konnte die kompakt stehende Defensive der Hausherren jedoch nicht mehr überwinden, sodass es beim knappen Heimsieg blieb.

SV Siethen 1977 – Ruhlsdorfer BC 1923 5:0

Der SV Siethen 1977 präsentierte sich vor 44 Zuschauern in glänzender Verfassung und fertigte den Ruhlsdorfer BC deutlich ab. Elias Schlehahn stellte mit einem Doppelschlag in der 2. und 15. Minute die Weichen früh auf Sieg. William Hermsdorf erhöhte noch in der 1. Halbzeit (26. Minute) auf 3:0. In der Schlussphase schraubten Florian Kase in der 77. Minute und Perry Asongwe Onabid in der 89. Minute das Ergebnis auf den deutlichen 5:0-Endstand hoch.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 7:0

Vor 53 Zuschauern feierte die Reserve des BSC Preußen 07 einen Kantersieg gegen Miersdorf/Zeuthen II. Patrick Thielke (36. Minute) und Mehdi Madani (45.+1 Minute) sorgten für die Pausenführung. Nach dem Wechsel erhöhten Dustin Kögler (55. Minute) und Romell Pohl (64. Minute) zügig auf 4:0. In der Schlussphase avancierte Tobias Wellnitz zum Mann des Spiels, indem er mit einem lupenreinen Hattrick in der 76., 85. und 89. Minute den 7:0-Endstand herstellte.

RSV Waltersdorf 1909 – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 3:0

Der RSV Waltersdorf 1909 sicherte sich vor 76 Zuschauern 3 wichtige Punkte gegen die SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen. Nachdem die 1. Halbzeit trotz einiger Gelegenheiten noch torlos geblieben war, brach Dennis Meng in der 65. Minute den Bann. Derselbe Spieler erhöhte in der 77. Minute auf 2:0, ehe Paul Knabe in der 84. Minute mit dem 3:0 den Deckel endgültig auf die Partie machte.

SG Großziethen II – SG Niederlehme 1912 2:2

In einer dramatischen Schlussphase teilten sich Großziethen II und Niederlehme vor nur 23 Zuschauern die Punkte. Lukas Stothut brachte die Gäste in der 53. Minute in Führung, die Joey Nützel in der 78. Minute ausgleichen konnte. Als Lars Wandrei in der 85. Minute das 1:2 für Niederlehme erzielte, schien der Auswärtssieg bereits greifbar nah. Doch erneut war es Joey Nützel, der in der 9. Minute der Nachspielzeit (90.+9 Minute) den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte.

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