SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld bejubelt 5:3, wildes 7:4 des Heideseer SV

Vor 103 Zuschauern entwickelte sich in Schipkau ein Geduldsspiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Lange Zeit hielt der SV Askania Schipkau gegen die TSG Lübbenau 63 das Unentschieden, bevor ein einzelner Akteur zur großen Show ansetzte. Ricardo Kindler brachte die Gäste in der 74. Minute mit 0:1 in Führung. Nur wenig später legte Ricardo Kindler in der 79. Minute das 0:2 nach und sorgte damit für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt unter seinen lupenreinen Hattrick setzte erneut Ricardo Kindler in der 87. Minute, als er den 0:3-Endstand besiegelte.

SpVgg Finsterwalde – SV Eintracht Ortrand 2:0

Die SpVgg Finsterwalde konnte sich vor 185 Zuschauern auf ihre Treffsicherheit verlassen und besiegte den SV Eintracht Ortrand souverän. Bereits früh in der Begegnung stellte Jens Rösler in der 6. Minute die Weichen auf Sieg, als er die Gastgeber mit 1:0 in Front brachte. Ortrand bemühte sich in der Folge um Stabilität, fand aber kaum ein Durchkommen gegen die gut organisierte Defensive der Heimelf. Im 2. Durchgang sorgte schließlich erneut Jens Rösler in der 61. Minute für klare Verhältnisse und markierte den Treffer zum 2:0-Endstand.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Grün-Weiß Annahütte 5:3

In einer turbulenten und torreichen Partie vor 45 Zuschauern behielt der SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld die Oberhand. Die Gäste gingen zunächst durch Paul Noack in der 14. Minute in Führung. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff gelang Andre Brandenburg in der 45.+2 Minute der Ausgleich für Lichterfeld. Direkt nach Wiederbeginn drehte Paul-Oliver Niemann in der 47. Minute das Spiel zum 2:1, doch Paul Noack traf in der 52. Minute erneut zum 2:2-Ausgleich. Danach folgte die große Phase von Julian Pötschick, der mit Toren in der 57. Minute, der 60. Minute und der 67. Minute einen Hattrick erzielte und auf 5:2 erhöhte. Inmitten dieser Torfolge sah der zweifache Torschütze der Gäste, Paul Noack, in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte aufgrund eines Fouls. Den Schlusspunkt setzte Till-Luca Richter in der 84. Minute zum 5:3-Endstand.

SSV Alemannia Altdöbern – SV Germania 1910 Ruhland 4:0

Der SSV Alemannia Altdöbern feierte vor 154 Zuschauern einen ungefährdeten Heimsieg gegen den SV Germania 1910 Ruhland. Die Hausherren dominierten den 1. Durchgang fast nach Belieben: Ron Herrmann eröffnete in der 12. Minute den Torreigen, bevor Florian Franke in der 26. Minute auf 2:0 erhöhte. Noch vor der Pause sorgte Franz Seidel in der 45. Minute für die Vorentscheidung. In der 2. Halbzeit ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, bevor Ron Herrmann in der 90.+1 Minute mit seinem 2. Treffer des Tages den 4:0-Endstand herstellte.

SV Blau-Weiß Lindenau – FC Sängerstadt Finsterwalde 3:1

Vor 91 Zuschauern sicherte sich der SV Blau-Weiß Lindenau 3 Punkte gegen den FC Sängerstadt Finsterwalde. Etienne Pfeiffer brachte die Hausherren in der 11. Minute früh in Führung. Lindenau blieb spielbestimmend und baute den Vorsprung durch Justin Gewiss in der 32. Minute auf 2:0 aus. Auch im 2. Spielabschnitt zeigten sich die Gastgeber effizient, als erneut Etienne Pfeiffer in der 58. Minute zum 3:0 einnetzte. Die Gäste aus der Sängerstadt kamen zwar durch Fabrice Tredup in der 60. Minute zum schnellen Anschlusstreffer, konnten die Partie in der restlichen Zeit jedoch nicht mehr wenden.