SV Blau-Gelb Wiesbaden: Defensive steht, Offensive hat Luft nach oben

Mit 30 Punkten nach 16 Spielen knüpft der SV Blau-Gelb Wiesbaden an die Top-Plätze der Kreisliga B an. – Foto: Frank Abendschein

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: SV Blau-Gelb Wiesbaden. Zum B-Ligisten hat uns Steve Stephan, Trainer bei Blau-Gelb, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung im Team und im ganzen Verein ist sehr positiv und steigert sich stetig. Wir sind mit der Hinrunde zufrieden, auch wenn noch mehr Punkte hätten rausspringen können. Wir freuen uns auf die Vorbereitung und die Rückrunde."

"Besonders gut finde ich, dass wir in der Defensive weiter so stabil waren wie auch schon in der vergangenen Saison. Wir sind als Mannschaft weiter zusammen gewachsen und haben uns auch taktisch und spielerisch weiterentwickelt.

Was nicht so optimal lief war unsere Chancenauswertung und leider auch die Konstanz in dem ein oder anderem Spiel. So haben wir dann leider Punkte verschenkt. Daran werden wir in der Vorbereitung und in der Rückrunde arbeiten."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Wir haben kurzfristig am Ende der Vorrunde noch Kai König für uns gewinnen können. Wir haben stätig neue Gastspieler im Training, evtl. wird sich da ich in der Rückrunde noch was ergeben. Prinzipiell sind wir aber sehr gut aufgestellt. Einen Torwart könnten wir evtl. noch gebrauchen da sich unser Neuzugang vom Sommer Ken Becker leider einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Somit haben wir mit unserer Nummer eins Max Kleiner leider nur einen Keeper."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir wollen weiter stabil in der Defensive bleiben und nach vorne noch gefährlicher werden. Natürlich bestenfalls weiter so viele Punkte holen wie es geht und versuchen den Mannschaften vor uns so lange wie möglich auf den Fersen zu bleiben. Das ist der Anspruch den wir haben sollten."

