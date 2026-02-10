SV Blau-Gelb Falkensee: „Draufhauen bringt da sehr wenig bei uns“

Foto: Chris Ham Photography Sportiv / Verein

Der SV Blau-Gelb Falkensee ist Tabellenletzter der Landesklasse West, doch Trainer Felix Rübner gibt sich kämpferisch. Im FuPa-Teamcheck spricht er über Verletzungspech, fehlende Eingespieltheit und die Hoffnung, mit Erfolgserlebnissen die Wende einzuleiten.

Ernüchternde Bilanz zur Winterpause: „Absolut nicht zufrieden“ Die Ausgangslage ist dramatisch: Blau-Gelb Falkensee überwintert am Tabellenende der Landesklasse West. Trainer Felix Rübner macht keinen Hehl daraus, wie sehr ihn die Hinrunde enttäuscht hat. „Wir sind natürlich absolut nicht zufrieden mit dem Verlauf der Hinrunde“, sagt er – und kündigt zugleich an, dass seine Mannschaft „in der Rückrunde einiges wieder gut machen“ will.

Hinzu kam ein massives Problem, das sich wie ein roter Faden durch die gesamte Halbserie zog: „Dazu kamen noch die vielen Verletzten, sodass ich nicht ansatzweise die selbe Elf aufs Feld schicken konnte und wir uns nie einspielen konnten.“

Viele Gegentore, wenig Konstanz: „Nie einspielen konnten“ Die Zahlen erklären die prekäre Situation: 20 erzielte Tore stehen 48 Gegentreffern gegenüber. Für Rübner ist allerdings klar, dass die Offensivbilanz täuscht. „Die 20 Tore sehen zwar gut aus, aber 10 Tore davon haben wir schon in den ersten zwei Spielen erzielt“, erklärt er. Danach sei ein entscheidender Faktor verloren gegangen: „In vielen Spielen hat die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt.“

Trotzdem Mut aus der Qualität: „Der Kader hat viel Qualität“

Auch wenn die Tabellenlage trostlos wirkt, sieht Rübner keinen hoffnungslosen Fall. „Natürlich, der Kader hat viel Qualität und die müssen wir jetzt aufs Feld bringen“, betont er. Gerade der Blick auf die Rückrunde mache deutlich, wie wichtig ein guter Start wird. Das Auftaktprogramm bietet „viele wichtige Spiele“ – und genau dort soll die Wende beginnen: „Die wollen wir möglichst gewinnen gegen die direkten Konkurrenten.“

Keine konkreten Schlüsselmomente: „Ein besonderes Spiel würde ich daher nicht angeben“

Auf die Frage nach verpassten Punkten bleibt Rübner sachlich und verweist erneut auf das strukturelle Kernproblem. „Uns fehlte die eine halbwegs eingespielte Startelf“, sagt er. Immer wieder habe er „umstellen“ müssen oder es habe „kurzfristige Ausfälle“ gegeben. Ein einzelnes Spiel herauszustellen, sei deshalb schwierig: „Ein besonderes Spiel würde ich daher nicht angeben.“

Abstiegskampf ohne Druck von außen: „Draufhauen bringt da sehr wenig“

Bemerkenswert ist, wie ruhig der Trainer mit der schwierigen Situation umgeht. Rübner verzichtet auf laute Appelle oder öffentliche Kritik. „Draufhauen bringt da sehr wenig bei uns“, sagt er. Seine Spieler seien selbstkritisch genug: „Die Spieler sind auf die gezeigten Leistungen sauer und wollen den Turnaround schaffen.“ Zusätzliche Motivation brauche es kaum: „Daher brauche ich die Spieler nicht extra motivieren.“

Schwierige Vorbereitung: „Wetter und Grippewelle“

Die Wintervorbereitung verlief bislang alles andere als optimal. „Das Wetter und die Grippewelle macht uns leider ordentlich zu schaffen“, berichtet Rübner. Statt regelmäßiger Einheiten auf dem Platz war das Training nur eingeschränkt möglich: „Ich hätte viel lieber mehr auf dem Platz trainiert, aber das war nur eine Woche bisher möglich.“

Immerhin gab es einen kleinen Lichtblick: „Am Wochenende haben wir ein Trainingslager in Neuruppin durchgeführt, welches auch ein positiven Effekt erzielt hat.“

Testspiele mit vielen Ausfällen: „Vier Testspiele sind leider ausgefallen“

Auch die Vorbereitungsspiele litten unter den Bedingungen. Ein Erfolgserlebnis gab es immerhin: „Das Spiel gegen Ketzin haben wir erfolgreich bestreiten können.“ Doch der Rest der Planung zerfiel: „Die restlichen vier Testspiele sind leider ausgefallen.“ Aktuell stehen noch zwei Partien fest im Kalender – beide zuhause: Am 14.2. gegen Oberkrämer (13 Uhr) und am 21.2. gegen Weisen (14 Uhr).

Marschroute Rückrunde: „Es helfen nur Erfolgserlebnisse!“

In der Zielsetzung bleibt Rübner klar und pragmatisch. „Es helfen nur Erfolgserlebnisse“, sagt er. Gerade in den ersten Spielen müsse die Mannschaft den Schalter umlegen: „In den ersten Spielen wollen wir dafür den Grundstein legen und eine wesentlich erfolgreichere Rückrunde spielen.“ Ein klassischer Abstiegskampf, bei dem es vor allem um Momentum geht.

Verstärkungen möglich: „Wir haben drei Spieler von uns überzeugen können“

Im Kader könnte es in der Winterpause Veränderungen geben. Rübner berichtet: „Wir haben drei Spieler von uns überzeugen können.“ Ob es dabei bleibt, ist offen: „Eventuell wird noch ein Spieler dazukommen, aber das schauen wir uns noch an.“ Grundsätzlich signalisiert der Verein Bereitschaft, nachzulegen: „Falls sich sonst etwas ergeben sollte, werden wir natürlich nicht nein sagen.“ Wichtig aus Sicht des Trainers: „Abgänge gibt es derzeit keine.“

Schlüssel zur Rettung: „Torchancen nutzen, individuelle Fehler vermeiden“

Die Aufgabe für die Rückrunde ist aus Trainersicht eindeutig. Blau-Gelb muss effizienter werden – und stabiler. „Wir müssen die Torchancen nutzen, individuelle Fehler vermeiden und defensiv stabiler stehen“, fordert Rübner. Es ist ein Satz, der wie ein Rettungsplan klingt: weniger Geschenke, mehr Konsequenz – und endlich wieder Punkte.