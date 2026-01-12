SV Blatzheim sucht Konstanz und will in der Rückrunde klettern

Der SV Blatzheim blickt auf eine durchwachsene Hinrunde zurück. Trainer Maximilian Moers erklärt die Hintergründe und gibt die Richtung vor.
Der SV Blatzheim steht in der Kreisliga B2 Rhein-Erft nach zwölf Spieltagen auf dem 12. Tabellenplatz. Zehn Punkte hat die Mannschaft bislang gesammelt, lediglich drei davon im heimischen Umfeld. Sportlich ist damit noch Luft nach oben, auch wenn die Entwicklung innerhalb des Teams positiv bewertet wird.
Trainer Maximilian Moers ordnet die bisherige Saison differenziert ein. „Das bisherige Abschneiden ist eher durchwachsen. Im Kontext eingeordnet können wir mit der Entwicklung innerhalb der Mannschaft zufrieden sein, da mein Co-Trainer Marcel Berndgen und ich eine völlig neue Mannschaft aufbauen mussten.“ Rein sportlich sei man jedoch hinter den Erwartungen geblieben: „Mit zehn Punkten auf Platz zwölf entspricht nicht dem Stand der Mannschaft, aber am Ende sind wir es auch selbst schuld, nicht noch den ein oder anderen Punkt geholt zu haben.“
In die Winterpause ging der SV Blatzheim direkt nach dem letzten Ligaspiel beim VfR Stommeln. „Wir sind direkt nach unserem letzten Spiel beim VfR Stommeln in die Pause gegangen und starten am 13.01. in unsere Vorbereitung für die Rückrunde“, so Moers. Ein erstes Highlight liegt bereits hinter dem Team: „Highlight war die Stadtmeisterschaft in der Halle in Kerpen am 03.01. – ein kleiner Budenzauber für die Kerpener Mannschaften zum Jahresauftakt.“ Dort schied Blatzheim im Viertelfinale mit 1:2 aus.
Als großen Fortschritt sieht der Trainer die mannschaftliche Entwicklung. „Die Crux war es, um den bestehenden, restlichen Kader eine Truppe aus guten Jungs zu formen. Hier war uns neben dem Fußballerischen besonders der Charakter einzelner wichtig.“ Dass die neu zusammengestellte Mannschaft schnell zusammengefunden hat, stimmt das Trainerteam optimistisch: „Dass die Mannschaft, bunt gemischt wie sie dann schlussendlich zum Trainingsauftakt auf dem Platz stand, so schnell zu einer homogenen Truppe zusammengewachsen ist, erfreut uns enorm und stimmt uns positiv für die Rückrunde.“
Ein einzelnes Spiel der Hinrunde möchte Moers nicht herausheben. „Da ein einzelnes Spiel herauszupicken ist müßig. Die Entwicklung war in jedem Spiel zu erkennen.“ Häufig habe man ähnliches Feedback erhalten: „Nach jedem Spiel mussten wir uns fast immer anhören: ‚Verstehe nicht, warum ihr nicht weiter oben steht!‘ – und das sehr oft vom Gegner.“ Wenn er dennoch einen Maßstab nennen müsse, dann die Duelle mit GW Etzweiler: „In der Vorbereitung noch ohne Chance, waren wir gegen die Mannschaft aus Etzweiler ebenbürtig in der Meisterschaft und unterliegen am Ende wieder uns selbst.“
Ein zentrales Problem war die fehlende Konstanz. „Großes Problem war die Konstanz. Immer wieder Verletzungen, Urlaube, Krankheiten etc. warfen uns nach hinten.“ Dadurch habe es kaum Wiederholungen in der Startelf gegeben: „Wir hatten nicht ansatzweise dieselbe Elf an zwei Spielen in Folge auf dem Platz, was es bedeutend schwerer macht, konstant Leistung zu bringen.“ Für die Rückrunde hofft Moers auf bessere Voraussetzungen: „Wir hoffen, dass alle Verletzungen auskuriert und Urlaubstage aufgebraucht sind. Dann können wir mit neuer Energie starten.“
Ziel für die zweite Saisonhälfte ist klar formuliert, ohne sich an Zahlen festzubeißen. „Wir wollen klettern. Ein klares Ziel mit Punktzahl oder Position ist nicht ausgegeben, aber wir wollen performen und der Liga zeigen, dass wir besser sind als der Ruf.“
Personell gibt es Veränderungen. „Leider hat sich Ali El Ammouri dazu entschieden, der Mannschaft wieder den Rücken zu kehren.“ Dafür konnte Blatzheim zwei Spieler hinzugewinnen: „Wir konnten Tim Ludwig vom SV Erftstolz Niederaußem von uns überzeugen und Tayfun Kac aus einer langen Fußballpause wieder den Spaß am Sport zurückgeben.“ Moers zeigt sich zuversichtlich: „Mit den beiden Jungs sind wir guter Dinge, unseren Weg weiterzugehen.“
Einen klaren Favoriten für den Titel sieht der Blatzheimer Trainer ebenfalls: „Dieses Jahr macht Brauweiler für mich das Rennen.“