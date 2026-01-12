– Foto: Dave,Lentzen / Lisa,Lehr (ld_f

SV Blatzheim sucht Konstanz und will in der Rückrunde klettern Platz zwölf in der Kreisliga B2 Rhein-Erft – Trainer Moers setzt auf Entwicklung.

Der SV Blatzheim blickt auf eine durchwachsene Hinrunde zurück. Trainer Maximilian Moers erklärt die Hintergründe und gibt die Richtung vor.

Der SV Blatzheim steht in der Kreisliga B2 Rhein-Erft nach zwölf Spieltagen auf dem 12. Tabellenplatz. Zehn Punkte hat die Mannschaft bislang gesammelt, lediglich drei davon im heimischen Umfeld. Sportlich ist damit noch Luft nach oben, auch wenn die Entwicklung innerhalb des Teams positiv bewertet wird. Trainer Maximilian Moers ordnet die bisherige Saison differenziert ein. „Das bisherige Abschneiden ist eher durchwachsen. Im Kontext eingeordnet können wir mit der Entwicklung innerhalb der Mannschaft zufrieden sein, da mein Co-Trainer Marcel Berndgen und ich eine völlig neue Mannschaft aufbauen mussten.“ Rein sportlich sei man jedoch hinter den Erwartungen geblieben: „Mit zehn Punkten auf Platz zwölf entspricht nicht dem Stand der Mannschaft, aber am Ende sind wir es auch selbst schuld, nicht noch den ein oder anderen Punkt geholt zu haben.“

In die Winterpause ging der SV Blatzheim direkt nach dem letzten Ligaspiel beim VfR Stommeln. „Wir sind direkt nach unserem letzten Spiel beim VfR Stommeln in die Pause gegangen und starten am 13.01. in unsere Vorbereitung für die Rückrunde“, so Moers. Ein erstes Highlight liegt bereits hinter dem Team: „Highlight war die Stadtmeisterschaft in der Halle in Kerpen am 03.01. – ein kleiner Budenzauber für die Kerpener Mannschaften zum Jahresauftakt.“ Dort schied Blatzheim im Viertelfinale mit 1:2 aus. Als großen Fortschritt sieht der Trainer die mannschaftliche Entwicklung. „Die Crux war es, um den bestehenden, restlichen Kader eine Truppe aus guten Jungs zu formen. Hier war uns neben dem Fußballerischen besonders der Charakter einzelner wichtig.“ Dass die neu zusammengestellte Mannschaft schnell zusammengefunden hat, stimmt das Trainerteam optimistisch: „Dass die Mannschaft, bunt gemischt wie sie dann schlussendlich zum Trainingsauftakt auf dem Platz stand, so schnell zu einer homogenen Truppe zusammengewachsen ist, erfreut uns enorm und stimmt uns positiv für die Rückrunde.“