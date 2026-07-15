SV Blankenese präsentiert acht neue Gesichter Die SpVgg Blankenese stellt mehrere Zugänge und Nachwuchsspieler vor. Drei neue Spieler trafen bereits bei ihrem Debüt gegen Haseldorf. von red · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

SV Blankenese verstärkt sich. – Foto: red/KI

Die SpVgg Blankenese treibt ihre Kaderplanung voran und hat gleich mehrere neue Gesichter für die kommende Saison vorgestellt. Dabei setzt der Bezirksligist auf eine Mischung aus externen Zugängen, Spielern aus der eigenen zweiten Mannschaft und Talenten aus der U18. Die ersten Eindrücke fallen vielversprechend aus: Gleich drei Spieler trafen bei ihrem Debüt im Testspiel gegen Haseldorf.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Mit Kwadwo Osei, Leopold Knies und Laurentiu Tirt liefen drei externe Verstärkungen erstmals im hellblauen Trikot auf. Osei kommt vom VfR Horst, Knies trug zuletzt das Trikot der SV Halstenbek-Rellingen, Tirt wechselt vom SC Egenbüttel nach Blankenese. Alle drei konnten sich direkt in die Torschützenliste eintragen und damit früh Werbung in eigener Sache betreiben. Eigener Nachwuchs erhält seine Chance Neben den drei Torschützen rückte auch Michel Felst in den Blickpunkt. Das Eigengewächs aus der U18 feierte am vergangenen Wochenende sein Debüt und zeigte nach Angaben des Vereins eine starke Leistung. Damit setzt Blankenese seinen Weg fort, externe Qualität mit Spielern aus dem eigenen Unterbau zu verbinden.

Auch Johann Hugo Nagel kommt aus der U18 und gehört künftig zum Kreis der 1. Herren. Moritz Zippel rückt aus der zweiten Mannschaft auf. Beide kennen Verein und Umfeld bereits, wodurch der Übergang in den neuen Kader leichter fallen dürfte. Mit Mansur Abdul von der TuS Osdorf und Musawar Qaderi vom FC St. Pauli V kommen zwei weitere Spieler von außen dazu. Genaue Rollen und Positionen hat der Verein zunächst nicht genannt. Klar ist aber, dass der Konkurrenzkampf durch die Vielzahl an neuen Optionen deutlich größer wird.