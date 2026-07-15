SV Blankenese präsentiert acht neue Gesichter

Die SpVgg Blankenese treibt ihre Kaderplanung voran und hat gleich mehrere neue Gesichter für die kommende Saison vorgestellt. Dabei setzt der Bezirksligist auf eine Mischung aus externen Zugängen, Spielern aus der eigenen zweiten Mannschaft und Talenten aus der U18. Die ersten Eindrücke fallen vielversprechend aus: Gleich drei Spieler trafen bei ihrem Debüt im Testspiel gegen Haseldorf.
Mit Kwadwo Osei, Leopold Knies und Laurentiu Tirt liefen drei externe Verstärkungen erstmals im hellblauen Trikot auf. Osei kommt vom VfR Horst, Knies trug zuletzt das Trikot der SV Halstenbek-Rellingen, Tirt wechselt vom SC Egenbüttel nach Blankenese. Alle drei konnten sich direkt in die Torschützenliste eintragen und damit früh Werbung in eigener Sache betreiben.
Neben den drei Torschützen rückte auch Michel Felst in den Blickpunkt. Das Eigengewächs aus der U18 feierte am vergangenen Wochenende sein Debüt und zeigte nach Angaben des Vereins eine starke Leistung. Damit setzt Blankenese seinen Weg fort, externe Qualität mit Spielern aus dem eigenen Unterbau zu verbinden.
Auch Johann Hugo Nagel kommt aus der U18 und gehört künftig zum Kreis der 1. Herren. Moritz Zippel rückt aus der zweiten Mannschaft auf. Beide kennen Verein und Umfeld bereits, wodurch der Übergang in den neuen Kader leichter fallen dürfte.
Mit Mansur Abdul von der TuS Osdorf und Musawar Qaderi vom FC St. Pauli V kommen zwei weitere Spieler von außen dazu. Genaue Rollen und Positionen hat der Verein zunächst nicht genannt. Klar ist aber, dass der Konkurrenzkampf durch die Vielzahl an neuen Optionen deutlich größer wird.
Die personelle Entwicklung trifft auf einen Klub, der sich in den vergangenen Jahren sportlich nach oben gearbeitet hat. Laut FuPa-Datenbank belegte Blankenese in der Saison 2022/23 Rang vier in der Kreisliga Hamburg, Gruppe 5. Ein Jahr später folgte die Meisterschaft und damit der Aufstieg.
In der ersten Saison in der Bezirksliga Hamburg West bestätigte die Mannschaft ihren Aufwärtstrend. Platz fünf in der Spielzeit 2024/25 zeigte, dass Blankenese nicht nur die Klasse halten, sondern direkt in der oberen Tabellenhälfte mitspielen konnte.
Die nächsten Transfers sollen dabei helfen, diesen Weg fortzusetzen. Der Verein setzt nicht ausschließlich auf fertige Spieler, sondern schafft auch Möglichkeiten für Akteure aus der eigenen Jugend und Reserve. Dass Osei, Knies und Tirt bei ihrem ersten Einsatz direkt trafen, sorgt für einen gelungenen Auftakt, sollte in der frühen Vorbereitung aber noch nicht überbewertet werden.
Abgeschlossen ist die Kaderplanung ohnehin noch nicht. Die SpVgg hat bereits angekündigt, in Kürze einen weiteren Rückkehrer im hellblauen Trikot zu präsentieren. Nach den bisherigen Vorstellungen dürfte damit ein weiteres bekanntes Gesicht zum Kader stoßen.
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