SV Biengen verlängert mit Trainer Marco Senftleber

Marco Senftleber – Foto: Verein

Nachdem Marco Senftleber während der Vorrunde das Traineramt beim SV Biengen übernommen und die Mannschaft ins tabellarische Mittelfeld geführt hat, hat man sich in intensiven und konstruktiven Gesprächen auf eine weitere Zusammenarbeit auch für die kommende Saison geeinigt.

Marco Senftleber hat seit seinem Engagement beim SV Biengen die Leistungen der Mannschaft stetig verbessert und auch stabilisiert. Mit seinem Ehrgeiz und seiner akribischen Trainingsarbeit unterstützt von Co-Trainer und Bruder Nico Senftleber geht man zuversichtlich in die zweite Saisonhälfte. Mit Nico Senftleber hat man sich auf Gespräche über die weitere Zusammenarbeit im Laufe der Rückrunde vereinbart, während Sascha Schöpflin auch in der nächsten Saison das Torwarttraining leiten wird. Der SV Biengen bedankt sich bei allen drei für die bisherige Arbeit und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Stefan Hirschhausen hat auf eigenen Wunsch und aus privaten Gründen das Traineramt bei der zweiten Mannschaft des SV Biengen niedergelegt. Die Mannschaft wird durch Sebastian Mayer und Alexander Bleile in der Rückrunde trainiert. Der Verein bedankt sich bei beiden für Ihre Bereitschaft die Trainingsarbeit bis zum Saisonende zu leiten und wünscht Ihnen viel Erfolg. Gleichzeitig möchte sich der Verein bei Stefan Hirschausen für seine jederzeit engagierte und zeitintensive Arbeit auch über die normale Trainertätigkeit hinaus bedanken und wünscht ihm privat wie sportlich Alles Gute für die Zukunft.