SV Biengen verlängert mit dem kompletten Trainerteam

Die sportliche Leitung des SV Biengen freut sich bekannt zu geben, dass das Trainerteam des Bezirksligisten auch in der nächsten Saison in Biengen tätig sein wird.

Trotz der aktuellen Herausforderungen und der Stagnation in der Weiterentwicklung unserer Mannschaft, haben wir volles Vertrauen in die Fähigkeiten und das Engagement unseres Trainerteams. Die Planungen für die Zusammenstellung des Kaders für die nächste Saison laufen bereits auf Hochtouren, hier wird man versuchen sich auf einigen Positionen zu verstärken, jedoch das Gerüst der Mannschaft mit einigen eigenen und jungen Spielern nicht zu stark zu verändern. Man befindet sich bereits mit einigen Spielern im Gespräch und hofft hier schnellstmöglich Zusagen für die neue Spielzeit zu erhalten. Die Planungen und Gespräche erfolgen aufgrund der Tabellenkonstellation zweigleisig.

Unter der Leitung des gesamten Trainerteams haben unsere Mannschaften in der Wintervorbereitung hart gearbeitet, und wir erkennen die Bemühungen an, die das Trainerteam unternimmt, um die Spieler wieder zu gewohnter Leistungsstärke zu bringen. Die Verlängerung erfolgte nach offenen und konstruktiven Gesprächen, in denen die zukünftigen Ziele und Strategien detailliert besprochen wurden. Wir schätzen den Einsatz und die Entschlossenheit, mit der das Trainerteam an der Beseitigung der aktuellen Probleme arbeitet.

Die Vertragsverlängerung ist ein Zeichen unseres Vertrauens in die langfristige Entwicklung und den zukünftigen Erfolg unseres Teams. Wir sind überzeugt, dass das Trainerteam die notwendigen Maßnahmen ergreifen wird, um die Stagnation zu überwinden und unsere Mannschaft erfolgreich in die Zukunft zu führen.