SV Biengen trennt sich von Cheftrainer Angelo Saggiomo

Nach der Niederlage am letzten Spieltag in Merzhausen hat man die Zusammenarbeit mit Angelo Saggiomo beendet. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga und dem enttäuschen Saisonstart musste diese für alle nicht einfache Entscheidung getroffen werden.

Angelo war in Mannschaft und Verein sehr geschätzt, leider hat aber die Entwicklung der Mannschaft stagniert und auch die Ergebnisse nicht gestimmt. Die sportliche Leitung musste nun reagieren und hofft mit einem neuen Trainer wieder erfolgreiche Impulse setzen zu können.