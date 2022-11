SV Biengen nutzt die Außenseiterchance Solvay holt in zweifacher Unterzahl einen Punkt beim Spitzenreiter +++ Rassiges Freiburger Stadtderby

Solvay-Keeper Kodric vom Kampfgeist der Mannschaft begeistert

Die Rollen waren klar verteilt beim Duell zwischen dem Spitzenreiter SC Reute und dem Tabellendrittletzten Solvay Freiburg: Der Aufsteiger war Favorit, die Gäste galten als Außenseiter. Die Aufgabe wurde den Freiburgern vor der Pause nochmals erschwert, als in kurzer Abfolge erst Lukas Metzinger und dann dessen Bruder Florian mit der Gelb-Roten Karte vom Platz geschickt wurden. Im zweiten Durchgang ging Reute nach einem Eckball in Führung (50.), aber Solvay nahm den Kampf an und traf in der 77. Minute zum 1:1-Endstand. „Wenn du fünfzig Minuten mit zwei Mann weniger spielst und in Rückstand gerätst und mit acht Feldspielern noch den Ausgleich schaffst, zeugt das von großem mannschaftlichen Kampfgeist“, begeisterte sich Tim Kodric, der torhütende Co-Trainer der Gäste. „Den Punkt nehmen wir mit. Wir liegen zwar noch immer weit hinter den Erwartungen, aber wir haben die letzten drei Spiele gewonnen und nun ein Remis geholt. Darauf können wir aufbauen!“ Der SC Reute feierte dank des 1:1 die „Herbstmeisterschaft“ – die Nachholspiele im Dezember haben in dieser Hinsicht keine Auswirkungen mehr.

Ihringen/Wasenweiler schockt Mundingen mit spätem Siegtor

Der SV Mundingen bewege sich auf einem ganz anderen spielerischen Niveau, gestand Dennis Klossek, der Coach der SG Ihringen/Wasenweiler, unumwunden ein. Die Gäste hätten die Partie auf der Nachtwaid klar dominiert, die spielerischen Akzente gesetzt und den Ball eindrucksvoll laufen lassen. „Aber wir haben auf einem mittlerweile recht matschigen Platz die Zweikämpfe angenommen und sehr lange die Null gehalten“, so Klossek. Und schließlich feierten die Kaiserstühler einen Sieg, den ihr Coach nur als „glücklich“ bezeichnen konnte. Nachdem kurz vor Schluss eine Vorlage von Steve Ehlend sowohl David Schillinger als auch Torsten Schätzle verpasst hatte, setzte Ehlend in der Nachspielzeit mit einem „Kullerball“ (Klossek) das entscheidende 1:0. „Derzeit nehme ich jeden einzelnen Punkt mit Handkuss“, sagte Klossek in Gedanken an die enge Tabelle.

Gehad Hassoun (SV Biengen): „Vieles hat gepasst“

Für den FC Emmendingen war es das letzte Ligaspiel des Jahres. Trainer Mario Rombach, der bekanntlich aus privaten Gründen den Stab an Pascal Spöri weiterreicht, wurde feierlich verabschiedet. Allerdings wollte der abstiegsgefährdete SV Biengen dabei nicht so recht mitspielen und rang dem FCE einen 3:0-Auswärtssieg ab. „Es hat vieles gepasst“, erklärte SVB-Trainer Gehad Hassoun. „Wir wussten, dass wir allmählich wieder punkten mussten. Wir haben über neunzig Minuten kompakt gestanden und Emmendingen kaum Räume gelassen.“ Zudem erwischte Torwart Hannes Ablaß einen „Sahnetag“ und entschärfte so manche Emmendinger Großchance. Den Ausschlag gab nach Hassouns Meinung, dass „wir personell wieder aus dem Vollen schöpfen konnten“. Insbesondere Alieu Sawaneh sorgte nach Ablauf seiner Rotsperre für mächtig Wirbel im Sturm; an ihm wurde der Foulelfmeter verschuldet, den Justin Klages zum 0:3-Endstand verwerten konnte.