Der SV Biengen triumphierte mit 5:0 über die SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden. Auf diesem Bild gratuliert Clemens Fink (links) Alieu Sawaneh zum 3:0. Tim Dorfs und Hannes Kieber freuen sich mit ihren Mannschaftskameraden. – Foto: Tanja Bacher

SV Biengen mit dem dritten Sieg in Folge SV Mundingen schiebt sich auf Platz zwei +++ St. Georgen trumpft in Wagenstadt mit 6:2 auf

Der SV Mundingen zeigte sich nach dem spielfreien Wochenende bestens erholt, fuhr in Heitersheim einen ungefährdeten 5:0-Erfolg ein und ist nun erster Verfolger von Spitzenreiter Simonswald/Obersimonswald. Der SV Biengen hat mit dem dritten Sieg in Folge, dem 5:0 gegen Buggingen/Seefelden, den Abstand ans rettende Ufer, sprich: Platz zwölf, auf zwei Punkte verkürzt. In der Neuauflage des letztjährigen Landesliga-Duells unterlag die SG Nordweil/Wagenstadt dem FC Freiburg-St. Georgen unerwartet deutlich mit 2:6.

Tor: 1:0 Robin Dengler (14.) Schiedsrichter: Simon Hirzel (Malterdingen) – Zuschauer: 200 Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen Hannes Kölblin (56./SG Freiamt-Ottoschwanden/grobes Foulspiel) Vom Anstoß weg entwickelte sich eine hochinteressante Partie. Die Gäste von der SG Freiamt-Ottoschwanden notierten die erste Großchance der Begegnung. Nach einem Eckstoß erzielte Robin Dengler mit einem abgefälschten Kopfball das 1:0 für die SG Prechtal/Oberprechtal. In der Folge erhöhte die Auswärtself den Druck und schnürte die Prechtäler förmlich in ihrer Hälfte ein. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Die Rote Karte gegen Hannes Kölblin schien die Aufgabe für die Einheimischen zu erleichtern, aber Freiamt-Ottoschwanden steckte nicht auf und erarbeitete sich trotz der Unterzahl eine Vielzahl von Chancen. Die Gastgeber ihrerseits ließen bei ihren Kontermöglichkeiten einiges liegen, sodass es letztlich beim knappen und etwas glücklichen, aber auch hart erkämpften 1:0 blieb.

Tore: 1.0 Marvin Faller (21.), 2:0 Elija Sandmann (52.), 2:1 Sebastian Göhringer (71. Foulelfmeter), 2:2 Sebastian Göhringer (88. Handelfmeter), 3:2 Malik Schweizer (90.+2) Schiedsrichter: Florian Torn (Bötzingen) – Zuschauer: 120 Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, allerdings hatten die Gäste von der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal ein leichtes Chancenplus zu notieren. Die SF Oberried konnten hingegen eine ihrer wenigen Chancen nutzen: Marvin Faller schloss einen schönen Spielzug erfolgreich mit dem 1:0 ab. Im zweiten Spielabschnitt erwischten die Dreisamtäler den besseren Start. Kerim Okay bediente Elija Sandmann mustergültig, und jener erhöhte auf 2:0. Die Gäste zeigten sich geschockt, und Oberried verbuchte nicht weniger als drei hochkarätige Chancen, die Begegnung mit einem 3:0 zu entscheiden. Dank eines Foulelfmeters gelang dem Aufsteiger der Anschlusstreffer. Kurz vor Schluss bekam Gundelfingen/Wildtal einen weiteren Strafstoß zugesprochen, diesmal wegen eines Handspiels im Sechzehner. Kapitän Sebastian Göhringer ließ sich nicht lange bitten und glich zum 2:2 aus. Malik Schweizer war es vorbehalten, in der Nachspielzeit per Freistoß den 3:2-Siegtreffer für die Heimelf zu erzielen.

Tore: 1:0 Steve Ehlend (45.), 1:1 Maximilian Thoma (78.) Schiedsrichter: Benjamin Destpak (Freiburg) – Zuschauer: 150 Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen Michael Derr (73./SG Ihringen/Wasenweiler/grobes Foul) Trotz schweren Untergrunds kam der FC Bad Krozingen gut ins Spiel und erspielte sich eine Reihe von guten Chancen. Dennoch ging die SG Ihringen/Wasenweiler in Führung, als die Gästeabwehr nach einem weiten Ball nach vorne nicht auf der Höhe war und Steve Ehlend zum 1:0 abzog. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Kurstädter den Druck, hatten aber Pech mit einem Aluminiumtreffer und fanden ein ums andere Mal ihren Meister in SG-Torwart Alexander Fuhr. Nach einem heftigen Einsteigen sah Michael Derr die Rote Karte, eine entscheidende Schwächung der Heimelf. Bad Krozingen konnte die Überzahl zum Ausgleich nutzen; Maximilian Thoma traf auf Vorlage von Martin Butov. Bad Krozingen hatte weitere Möglichkeiten, aber die SG Ihringen/Wasenweiler verteidigte mutig und rettete schließlich zumindest einen Punkt ins Ziel.

Tore: 0:1 Ali Hassoun (12.), 1:1 Kevin Kuhn (14.), 2:1 Erik Dünschede (46.), 2:2 Delil Özcan (51.), 2:3 Benjamin Bierer (68.) Schiedsrichter: Josef Mourad (Mundingen) – Zuschauer: 100 Besondere Vorkommnisse: Thomas Bober (SC Reute) verschießt einen Foulelfmeter (6.) In einem intensiven Spiel behielt Aufsteiger SC Reute zuletzt die Oberhand. Die SF Eintracht Freiburg kamen mit dem starken Offensivspiel der Gäste zunächst nicht zurecht und hatten in der sechsten Minute Glück, dass Thomas Bober einen an Benjamin Bierer verschuldeten Foulelfmeter nicht in etwas Zählbares ummünzen konnte. Die Freiburger fanden allmählich in die Partie, begegneten Reute nun auf Augenhöhe und beantworteten das 0:1 nur zwei Minuten später mit dem Ausgleich nach einer Standardsituation. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber den besseren Start und gingen vom Wiederanstoß weg in Führung. Selbige hatte allerdings nicht lange Bestand, nur fünf Minuten nach dem 2:1 glich Reute nach einem Eckball aus. In der 68. Minute verwandelte Benjamin Bierer einen Freistoß zum 3:2-Siegtreffer für den SC Reute. Die Freiburger mühten sich redlich und versuchten alles, dem Spiel eine weitere Wende zu geben, mussten sich aber letztlich geschlagen geben.

Tore: 0:1 Leander Graf (23.), 0:2 Cristian Kock (26.), 0:3 Dominic Cope (45. Foulelfmeter), 0:4 Kai Vogel (84.), 0:5 Dominic Cope (89. Foulelfmeter) Schiedsrichter: Philipp Porep (Merzhausen) – Zuschauer: 150 Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Mike Enderle (85./FC Heitersheim), Gelb-Rote Karte gegen Dominik Völkel (89./FC Heitersheim) Gegen einen bestens aufgelegten SV Mundingen sah der FC Heitersheim kein Land: Die Gäste waren aufgeweckter, bissiger in den Zweikämpfen und sicherer im Passspiel. Die Malteserstädter kamen in der gesamten ersten Halbzeit nur zu einer Möglichkeit durch eine Standardsituation. In der 23. Minute brachte Leander Graf die Mundinger in Führung, nur drei Minuten darauf ließ Cristian Kock das 2:0 folgen. Unmittelbar vor der Pause traf Dominic Cope per Foulelfmeter zum 0:3. Nach dem Wechsel konnte Heitersheim das Spiel etwas offener gestalten, wenngleich der SVM weiterhin die bessere Mannschaft stellte. In der Schlussphase legten die Gäste zwei weitere Treffer zum 5:0-Kantersieg nach. Die Heitersheimer Mike Enderle und Kapitän Dominik Völkel, die sich über den einen oder anderen Entscheid zu mächtig echauffierten, wurden von Schiedsrichter Philipp Porep in seinem zweiten Bezirksliga-Einsatz an diesem Wochenende mit der Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Tore: 0:1 Jan Nowack (25.), 1:1 Jochen Götz (30.), 2:1 Nico Scheerer (41.), 2:2 Balduin Labusch (57.), 2:3 Balduin Labusch (62.), 2:4 Jan Nowack (71. Foulelfmeter), 2:5 Yanik Roth (79.), 2:6 Jan Nowack (90.) Schiedsrichter: Lukas Lipp (Freiburg) – Zuschauer: 190 Die SG Nordweil/Wagenstadt verspielte in der Neuauflage des Landesliga-Duells gegen Freiburg-St. Georgen einen 2:1-Pausenvorsprung und wurde am Ende mit 2:6 überaus deutlich abgewatscht. Die Begegnung begann bereits sehr zerfahren und war von Zweikämpfen geprägt. In der 25. Minute krönte Jan Nowack einen Gästekonter mit dem 0:1, aber Nordweil/Wagenstadt reagierte schnell: Fünf Minuten später setzte Nico Scheerer mit einem starken Zuspiel Jochen Götz in Szene, der zum 1:1 verwandelte. Kurz vor der Pause überwand Scheerer den weit vor dem Tor stehenden Gästekeeper Felix Pustelnik mit einem Distanzschuss zum 2:1. In der zweiten Halbzeit schien sich die SG im Aufwind zu befinden, das 3:1 lag mehrfach in der Luft. Wie aus heiterem Himmel glückte Balduin Labusch der 2:2-Ausgleich, und nur fünf Minuten darauf erzielte derselbe Spieler die St. Georgener Führung. Nordweil/Wagenstadt riskierte immer mehr, um das Spiel zu drehen, aber die Gäste fuhren mit ihren schnellen Spitzen starke Gegenangriffe. Nachdem Jan Nowack das 2:4 per Foulelfmeter erzielt hatte, wurde SG-Spielertrainer Philipp Hensle – unter der Woche noch von einer Grippe aus der Bahn geworfen – eingewechselt, doch auch er konnte dem Spiel keine entscheidenden Impulse mehr geben. Die zielstrebigeren Gäste erhöhten in der Schlussphase mit zwei gut herausgespielten Treffern zum 2:6-Endstand.

Tore: 1:0 Alieu Sawaneh (6.), 2:0 Justin Klages (57.), 3:0 Alieu Sawaneh (61.), 4:0 Tim Dorfs (71.), 5:0 Tobias Schmidt (78.) Schiedsrichter: Jonathan Felthaus (Freiburg) – Zuschauer: 170 Der SV Biengen erwischte einen Auftakt nach Maß. Bereits nach sechs Minuten setzte Nick Gladrow mit einem tollen Pass Alieu Sawaneh in Szene, der in einer Bewegung den Ball annahm und ins lange Eck abschloss. In der Folge sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. SVB-Mittelfeldregisseur Clemens Fink hatte Pech mit einem Lattenschuss, die SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden scheiterte zweimal an Torwart Hannes Ablaß, und einmal klärte Gladrow auf der Linie. Die Gäste starteten gut in die zweite Halbzeit und notierten einen Lattentreffer. In der 57. Minute hatte Justin Klages eine Dreifachchance: Nachdem erst Torwart Nico Kraus und dann ein Abwehrmann den jeweiligen Schuss pariert hatten, netzte Klages im dritten Versuch ein. Das 2:0 brach den Widerstand der Bugginger; von nun an spielte nur noch der SV Biengen. Alieu Sawaneh eroberte kurz vor der Mittellinie den Ball, legte ein feines Solo hin, umspielte Kraus und schob zum 3:0 ein. Zehn Minuten später spitzelte Tim Dorfs mit einer für einen 19-Jährigen erstaunlichen Abgeklärtheit den Ball an drei Gegenspielern vorbei zum 4:0 ins Tor. Den Schlusspunkt setzte Tobias Schmidt, der nach einem kurz ausgeführten Freistoß wieder an den Ball kam und mit einem Schuss über die Mauer das 5:0 erzielte. Einziger Wermutstropfen für den SVB: Clemens Fink zog sich ohne Gegnereinwirkung eine Verletzung zu und musste in der 62. Minute ausgewechselt werden.