SV Biemenhorst verpflichtet neuen Cheftrainer

Der SV Biemenhorst hat Marc Gebler als neuen Trainer der ersten Mannschaft vorgestellt. Der 41-Jährige übernimmt zur Rückrunde das Tabellenschlusslicht in der Oberliga Niederrhein und folgt auf Daniel Beine und den derzeitigen Interimstrainer Jürgen Stratmann.

Sven van den Berg, stellvertretender Abteilungsleiter erklärt: ,,Wir haben die vergangene Zeit genutzt, um die Gesamtsituation zu durchleuchten und zu bewerten." Aus zahlreichen Bewerbungen wurden lediglich drei Kandidaten zu persönlichen Gesprächen eingeladen. Van den Berg sagt: "Dabei haben wir uns auf gewisse Eigenschaften fokussiert, die am Ende auf den gesamten Verein abgestimmt sind."

Eine Vielzahl an Faktoren hat schlussendlich den Ausschlag für die Entscheidung zugunsten Geblers gegeben: "Mit Marc dürfen wir einen tollen Trainer begrüßen, der eine sehr gute Ausbildung genossen hat, eine klare Linie aufzeigt, gezielt junge Talente fördert und über ein gutes Netzwerk verfügt."

Gebler war zuvor im im Nachwuchsbereich der Profivereine des MSV Duisburg und des FC Schalke 04 tätig. Anschließend trainierte er den Westfalen-Landesligisten SV Dorsten-Hardt. Zuletzt stand er im Nachbargebiet beim Bezirksligisten Viktoria Heiden unter Vertrag. Der neue Trainer kenne bereits mehrere Spieler aus dem Kader und zeige sich von deren Qualität überzeugt. Der SVB erhofft sich von ihm neue Impulse und klare Strukturen im sportlichen Bereich.

Veränderung im Trainerteam

Torwarttrainer Michael Schenda bleibt Teil des Trainerteams, die Stelle des Co-Trainers soll zeitnah besetzt werden. Der bisherige Co-Trainer und Viedoanalyst Stefan Wüpping wird den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. Der SVB bedankt sich für seinen Einsatz und die professionelle Zusammenarbeit.