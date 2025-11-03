SV Biemenhorst verkauft sich teuer

Der SV Biemenhorst musste sich am Sonntag im Heimspiel der Oberliga Niederrhein auf dem heimischen Kunstrasen an der Birkenallee den favorisierten Gästen aus Essen, der SpVgg Schonnebeck mit 1:4 (1:2) geschlagen geben.

Die Spielvereinigung erwischte den besseren Start und ging in der 30. Minute durch Niko Bosnjak mit 0:1 in Führung. Nur zwei Minuten später gelang Luca Puhe der umjubelte Ausgleich zum 1:1 (32.). Doch noch vor der Pause brachte Moritz Isensee (35.) die Gäste erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Bosnjak (49.) auf 1:3, ehe Lennon Jung (54.) den 1:4-Endstand herstellte. Trotz der Niederlage präsentierte sich Biemenhorst mutig und engagiert – gleich dreimal scheiterte die DJK am Aluminium.

Nach der Partie zeigte sich Trainer Jürgen Stratmann dennoch zufrieden mit der Leistung seines Teams, er sagte: „Ich habe nach dem Spiel heute grundsätzlich ein gutes Gefühl. Es war eine anstrengende und gute Partie, am Ende des Tages muss ich sagen, dass Schonnebeck verdient gewonnen hat. Sie haben ein gutes Spiel gemacht, aber auch meine Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht. Alles, was ich der Mannschaft heute mit auf den Weg gegeben habe, wurde versucht zu erfüllen. Die taktische Disziplin und die richtigen Ansätze passten. Deshalb stimmt die Leistung und daran können wir aufbauen.“

Pech im Torabschluss

Zum Abschluss sagte Stratmann: „Wir waren heute ja auch nicht chancenlos, denn wir hatten drei Aluminiumtreffer. Der Gegner war heute zwar eine Klasse besser, aber wir können die Einstellung mitnehmen und können am Freitag positiv in ein sehr wichtiges und entscheidendes Spiel in Kleve gehen. Der Gegner ist sicherlich gut aufgestellt und geht mit demselben Engagement rein wie wir – und deshalb erwartet uns am Freitagabend auch ein richtiges Highlight unter Flutlicht.“

Mit dieser kämpferischen Einstellung will Biemenhorst am Freitag beim 1. FC Kleve wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen.