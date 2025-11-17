SV Biemenhorst trennt sich Unentschieden vom TSV Meerbusch

Im Heimspiel der Oberliga Niederrhein gegen den TSV Meerbusch gelang dem SV Biemenhorst ein hart erkämpftes 1:1, das vor allem für die Moral enorm wichtig ist.
Vor einer großen Zuschauerkulisse zeigten die Hausherren eine klare Reaktion auf die jüngsten Spiele. Trainer Jürgen Stratmann stellte seine Mannschaft gleich auf mehreren Positionen um, wählte statt ein neues Spielsystem und setzte unter anderem Rückkehrer Noah Brucksteg in die Startelf. Biemenhorst agierte von Beginn an mutig, zweikampfstark und setzte immer wieder gefährliche Konter. Taric Boland und Luca Schanzmann hatten früh erste Chancen, Joshua Müller sorgte mit einer abgefälschten Flanke beinahe für die Führung.
Meerbusch suchte sein Glück vor allem aus der Distanz. Unglücklich für den SV: Nach einem Abschluss von Kamiyama verletzte sich Torwart René Konst erneut am Kahnbein, sodass Neuzugang Lennart Brandes kurz vor der Pause übernehmen musste. Mit 0:0 ging es in die Halbzeit.
Die zweite Hälfte begann ideal für die Gastgeber: Luca Puhe setzte sich rechts stark durch und bediente Müller, der im Nachschuss zum 1:0 traf (49.). Der Ausgleich folgte allerdings schnell – Micah Cain verwandelte einen Fehler im Aufbauspiel mit einem satten Schuss zum 1:1 (58.). Nach der Gelb-Roten Karte gegen Rückkehrer Brucksteg (74.) musste Biemenhorst in Unterzahl kämpfen, hielt aber entschlossen dagegen. Die beste Chance auf den Sieg vergab Meerbuschs Dion Gutaj, der freistehend verzog (83.).
Am Ende durfte der SVB hochzufrieden sein: Der Punkt war verdient und beendet die lange Negativserie. „Für uns ist das ein gewonnener Zähler“, sagte Trainer Stratmann.
SV Biemenhorst – TSV Meerbusch 1:1
SV Biemenhorst: Konst (37. Brandes), Heckers, Brucksteg, Puhe, Schanzmann (68. Schmitz), Scheffler (63. Nadi), Geukes, Pepa, Laigre, Müller (54. Peerenboom), Boland (77. Schulte)
TSV Meerbusch: Langhoff, Hoff, Korczowski, Kadiata, Alves Oliveira (83. Aserov), Addo, Lahi (89. Bas), Kamiyama (83. Vöpel), Cain, Ramm, Berisha (72. Gutaj)
Tore: 1:0 Müller (49.), 1:1 Cain (58.)
Gelb-Rot: Brucksteg (74./SV Biemenhorst/Foulspiel)
