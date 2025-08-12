SV Biemenhorst tankt Selbstvertrauen vor Oberliga-Start

Bei der Stadtmeisterschaft Bocholt blieb Biemenhorst in insgesamt sechs Partien ohne Gegentreffer und setzte sich letztlich verdient im Endspiel mit 5:0 gegen die Sportfreunde Lowick durch. Ansonsten gab es Siege, Unentschieden und Niederlagen, doch die Ergebnisse waren für Beine auch nicht ausschlaggebend. Viel wichtiger waren die gewonnen Erkenntnisse und das Zusammenwachsen als Team, welches Beine in diesem Sommer erst übernommen hat.

"Mit 13 Spielen hatten wir eine insgesamt sehr intensive Vorbereitung. Die hohe Belastung war den Spielern zum Ende hin schon anzumerken. Daher haben wir die Intensität heruntergeschraubt und auch mal freie Tage zur Regeneration eingeschoben, um pünktlich zum Saisonstart auf den Punkt fit zu sein". fasste Beine die vergangenen Wochen des SVB zusammen.

Den ersten Schritt in eine erfolgreiche Spielzeit machte der SVB am vergangenen Sonntag. In der ersten Runde um den Niederrheinpokal gastierten die Biemenhorster beim Landesligisten VfB Speldorf. "Es war sicherlich ein schwieriger Start in den Pflichtspielbetrieb", sagte Beine im Nachgang. "Man hat aber gemerkt, dass die Jungs gerade in der ersten Halbzeit fit und mental frisch waren. Wir hatten gute Möglichkeiten und hätten schon in der Anfangsphase den Führungstreffer erzielen müssen. Leider haben wir aber durch einen Fernschuss das 0:1 kassiert. Trotzdem haben wir die Ruhe behalten, unsere Angriffe vernünftig zu Ende gespielt, sodass wir zur Pause das Spiel schon gedreht hatten und mit 3:1 geführt haben", führte er weiter aus.

Florian Meyer brachte die Hausherren nach 26 Minuten in Front, als er sah, dass der SVB-Keeper zu weit vor seinem Kasten stand. In der Folge schwächte sich Speldorf mit einer Roten Karte selbst (36.). Biemenhorst konnte umgehend den Ausgleich erzielen. Jannis Schmitz (38.), Luca Puhe (41./FE) und Joshua Müller mit einem direkt verwandelten Freistoß drehten den Spielverlauf innerhalb weniger Minuten auf den Kopf. In der Schlussphase sorgte John Gertzen für den 4:1-Endstand (86.).

"Die Rote Karte gegen Speldorf hat uns eigentlich in die Karten gespielt, aber wir haben nach dem Seitenwechsel dennoch den Fokus verloren. Anstatt den Ball flach zu spielen, haben wir uns zu oft für die kompliziertere Lösung entschieden. Deshalb bin ich mit der zweiten Halbzeit auch gar nicht zufrieden. Für Sonntag müssen wir eine deutliche Leistungssteigerung über 90 Minuten haben" resümierte Beine den zweiten Durchgang.