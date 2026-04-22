SV Biemenhorst stellt Kapitän Joshua Müller frei - Umbruch läuft an Der SV Biemenhorst steht nach der Derby-Niederlage gegen Blau-Weiß Dingden vor dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein. Kapitän Joshua Müller hat vor wenigen ausgerechnet seinen Wechsel zum Lokalrivalen bekanntgegeben. Der SVB trennt sich deshalb vorzeitig. Allerdings gibt es auch einige gute Neuigkeiten der Bocholter. von André Nückel · Heute, 13:26 Uhr · 0 Leser

Spielt nicht mehr für Biemenhorst: Kapitän Joshua Müller. – Foto: Jens Terhardt

Der SV Biemenhorst hat am Sonntag ein ganz bitteres Derby gegen Blau-Weiß Dingden verloren, denn nach dieser Niederlage wird der Ligaverbleib in der Oberliga Niederrhein ein noch schwierigeres Unterfangen. Dort schon außen vor: Kapitän Joshua Müller, der seinen Wechsel zum Lokalrivalen Dingden angekündigt hat. Der Sportvorstand hat nun die Reißleine gezogen und Müller freigestellt. Zeitgleich gibt es aber mit Blick auf die neue Saison auch gute Neuigkeiten aus dem SVB-Lager.

"Wir schaffen es einfach nicht, konstant am Limit zu sein und genau das ist es, was wir brauchen, weil wir nicht die fußballerische Qualität haben, wie sie manch anderer Verein in der Liga hat. Wir müssen das durch das Kollektiv ausgleichen. Weil uns das nicht gelingt, bricht es uns in diversen Spielphasen einfach", sagte Trainer Marc Gebler jüngst nach dem 2:3 gegen Dingden, als seine Mannschaft erst spät aufwachte und noch versuchte, das Ruder rumuzureißen. Acht Punkte fehlen auf das rettende Ufer, der SV Biemenhorst wird wohl in die Landesliga absteigen und muss sich dort entsprechend neu aufstellen. Gebler kündigte auf FuPa auch schon einen Umbruch an, der Sportvorstand gab am Mittwoch ein weiteres Update: "Die Erfolgswelle der vergangenen Jahre konnte in dieser Saison leider nicht fortgesetzt werden. Der Klassenerhalt ist zwar rechnerisch noch möglich, jedoch in weite Ferne gerückt", heißt es in einer langen Stellungnahme. "Wir haben gemeinsam Großes geschaffen und aufgezeigt, dass ein Familienverein auch Oberliga kann. Viele der etablierten Oberliga-Vereine zollen uns großen Respekt und heben uns hinsichtlich der tollen Rahmenbedingungen und des Zuschauerzuspruchs als Ausnahmeverein hervor. Jeder im Verein darf stolz darauf sein, Teil dieser außergewöhnlichen Reise zu sein. Der Verein steht an erster Stelle und darf unabhängig von der sportlichen Situation nie darunter leiden. Diesen Ansatz verfolgen wir als Ehrenamtliche täglich. Voraussichtlich werden wir in der kommenden Saison in der Landesliga neu durchstarten und versuchen, an die Erfolge der jüngeren Vergangenheit anzuknüpfen. Hierfür benötigen wir Spieler und ein Team drumherum, die sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifizieren."