SV Biemenhorst stellt Kapitän Joshua Müller frei - Umbruch läuft an

Der SV Biemenhorst hat am Sonntag ein ganz bitteres Derby gegen Blau-Weiß Dingden verloren, denn nach dieser Niederlage wird der Ligaverbleib in der Oberliga Niederrhein ein noch schwierigeres Unterfangen. Dort schon außen vor: Kapitän Joshua Müller, der seinen Wechsel zum Lokalrivalen Dingden angekündigt hat. Der Sportvorstand hat nun die Reißleine gezogen und Müller freigestellt. Zeitgleich gibt es aber mit Blick auf die neue Saison auch gute Neuigkeiten aus dem SVB-Lager.
"Wir schaffen es einfach nicht, konstant am Limit zu sein und genau das ist es, was wir brauchen, weil wir nicht die fußballerische Qualität haben, wie sie manch anderer Verein in der Liga hat. Wir müssen das durch das Kollektiv ausgleichen. Weil uns das nicht gelingt, bricht es uns in diversen Spielphasen einfach", sagte Trainer Marc Gebler jüngst nach dem 2:3 gegen Dingden, als seine Mannschaft erst spät aufwachte und noch versuchte, das Ruder rumuzureißen.
Acht Punkte fehlen auf das rettende Ufer, der SV Biemenhorst wird wohl in die Landesliga absteigen und muss sich dort entsprechend neu aufstellen. Gebler kündigte auf FuPa auch schon einen Umbruch an, der Sportvorstand gab am Mittwoch ein weiteres Update: "Die Erfolgswelle der vergangenen Jahre konnte in dieser Saison leider nicht fortgesetzt werden. Der Klassenerhalt ist zwar rechnerisch noch möglich, jedoch in weite Ferne gerückt", heißt es in einer langen Stellungnahme. "Wir haben gemeinsam Großes geschaffen und aufgezeigt, dass ein Familienverein auch Oberliga kann. Viele der etablierten Oberliga-Vereine zollen uns großen Respekt und heben uns hinsichtlich der tollen Rahmenbedingungen und des Zuschauerzuspruchs als Ausnahmeverein hervor. Jeder im Verein darf stolz darauf sein, Teil dieser außergewöhnlichen Reise zu sein. Der Verein steht an erster Stelle und darf unabhängig von der sportlichen Situation nie darunter leiden. Diesen Ansatz verfolgen wir als Ehrenamtliche täglich. Voraussichtlich werden wir in der kommenden Saison in der Landesliga neu durchstarten und versuchen, an die Erfolge der jüngeren Vergangenheit anzuknüpfen. Hierfür benötigen wir Spieler und ein Team drumherum, die sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifizieren."
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So haben 15 Spieler aus dem bisherigen Oberliga-Kader bereits verlängert, zudem kommen drei Zugänge aus der U19 des 1. FC Bocholt zu Biemenhorst. "Wir sind mit den verbleibenden Spielern des Kaders im engen Austausch und hoffen, dass wir zeitnah eine Einigung erzielen können", meint der Seniorenvorstand. Die Namen wird der Klub auch zeitnah verraten.
Wer allerdings nicht mehr Teil der Mannschaft sein wird - und das sogar mit sofortiger Wirkung - ist Kapitän Müller. Anfang April wurde sein pikanter Wechsel zu Blau-Weiß Dingden bekannt, beim Bocholter Borkener Volksblatt gab er an: „Ich möchte mich noch mal in einem anderen Verein beweisen, ich möchte auch in Dingden meine fußballerischen Qualitäten zeigen. Ich möchte mein fußballerisches Level auf ein anderes, neues Niveau heben. Ich gebe deshalb meine Wohlfühloase auf."
Worte, die rund um Biemenhorst nicht gut angekommen sind. Deshalb hat der Vorstand seinen bisherigen Leistungsträger mit freigestellt. Dazu erklärt der SVB: "Die Verantwortlichen des Seniorenvorstands haben am gestrigen Abend ein ausführliches Gespräch mit Joshua Müller geführt. Ihm wurde mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung freigestellt wird. Im Anschluss wurde diese Information der Mannschaft persönlich mitgeteilt. Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, denn Joshua ist ein hochverdienter Spieler, dessen sportlichen Beitrag wir innerhalb der letzten Spielzeiten sehr geschätzt haben. Gerade in der aktuell sehr schwierigen Situation brauchen wir Spieler, die voll hinter dem Verein und vor allem der Mannschaft stehen und ihre persönlichen Befindlichkeiten zurückstellen. Wir wünschen Joshua alles Gute und viel Erfolg beim BWD."
Müller schloss sich 2022 Biemenhorst an und etablierte sich direkt als Leistungsträger. Auch in der laufenden Oberliga-Saison kam er 25 Partien zum Einsatz und erzielte fünf Tore und drei Vorlagen. Dass Biemenhorst einen klaren Cut vollzieht, kommt nicht unerwartet, denn die 100-prozentige Identifizierung, die der Vorstand für den Neustart bei den Spielern voraussetzt, kann Müller nicht mehr haben.
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