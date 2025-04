SV Biemenhorst präsentiert die ersten Zugänge für Daniel Beine

Der 4:1-Sieg gegen das Schlusslicht SC Union Nettetal war für den SV Biemenhorst im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein extrem wichtig. Der Aufsteiger aus Bocholt hat nach 26 Spieltagen fünf Punkte Vorsprung und damit eine gute Basis, auch in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein (FVN) zu spielen. Zwei Zugänge stehen mittlerweile schon fest.

Für den SVB steht am kommenden Samstag das wichtige Auswärtsspiel beim direkten Rivalen Sportfreunde Baumberg an. Pikant könnte das Heimspiel am letzten Spieltag gegen den 1. FC Kleve für einen Spieler werden, denn Nathnael Scheffler wechselt im Juli von Kleve nach Biemenhorst. Er ist der zweite Zugang für die neue Saison, in der dann Daniel Beine (aktuell noch Viktoria Goch) für die Bocholter zuständig sein wird.

Scheffler mit Oberliga-Erfahrung, Egeling als Rückkehrer