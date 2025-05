SV Biemenhorst holt neben Coach Beine auch Spieler von Viktoria Goch

Unabhängig von der Liga wird Beine ab Juli neuer Coach in Biemenhorst. Der 37-Jährige führte jüngst Viktoria Goch zur Meisterschaft in der Bezirksliga und damit zum Aufstieg in die Landesliga. Der SVB rangiert dagegen knapp vor der Abstiegszone der Oberliga, kann aber aus eigener Kraft den Ligaverbleib schaffen. Ansonsten könnte es zum Duell von Beine mit Biemenhorst gegen Goch in der Spielzeit 2025/26 kommen.