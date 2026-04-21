SV-Biemenhorst-Coach Marc Gebler kündigt Umbruch im Sommer an

Marc Gebler steht vor einer schwierigen zeit in Biemenhorst. – Foto: Marcel Eichholz

Ausgerechnet im Derby gegen Blau-Weiß Dingden gab es den nächsten Rückschlag für den SV Biemenhorst im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein. Acht Punkte beträgt der Abstand auf das rettende Ufer inzwischen, was bei noch sechs ausstehenden Partien schon ein kleines Fußball-Wunder benötigen würde. Trainer Marc Gebler plant unabhängig davon bereits einen größeren Umbruch im Sommer.

Die Stimmung war nach der 2:3-Pleite gegen Dingden irgendwo zwischen angespannt und enttäuscht. Lautstark geigten sich die Spieler im Kreis nach Abpfiff die Meinung. Besonders die fehlende Einstellung wurde dort mehrfach moniert. Ähnlich artikulierte es Gebler, der von einer "bodenlosen" ersten Halbzeit sprach. Warum es der SVB aktuell nicht schafft, über 90 Minuten voll da zu sein, verstand auch Doppeltorschütze Luca Puhe nicht. "Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen", lautete sein vernichtendes Urteil.

"Es wird im Sommer einen Umbruch geben. Das ist für uns klar. Der ist auch bitter nötig. Da muss frisches Blut rein und vor allem viel Mentalität, frischer Wind", erklärte Gebler. Vier externe Zugänge seien bereits fix, "die dann auch den Kader ein bisschen anheben". Weitere Zugänge werden folgen. Das Kollektiv soll wieder gestärkt werden und als Einheit auftreten. Genau dieser Zusammenhalt hatte Biemenhorst von der Bezirks- bis in die Oberliga gebracht, nun scheint jedoch die Luft raus zu sein.