SV Biemenhorst abgestiegen, 1. FC Kleve ist dran, Dingden sicher durch

Spieltag 31 in der Oberliga Niederrhein: Während Ratingen 04/19 die Tabellenführung verteidigt und der VfB 03 Hilden mit einem Kantersieg nachzieht, erlebt der KFC Uerdingen in Schonnebeck ein Debakel. Im Abstiegskampf verschaffen sich SV Sonsbeck, DJK Adler Union Frintrop und der 1. FC Kleve wichtige Vorteile.
Die DJK Adler Union Frintrop hat im Abstiegskampf einen enorm wichtigen Sieg eingefahren und den 1. FC Monheim auswärts mit 4:1 bezwungen. Die Gäste erwischten einen starken Start: Yannick Reiners brachte Frintrop früh in Führung (10.), ehe Dominik Stukator bereits das 2:0 folgen ließ (22.). Zwar verkürzte Talha Demir kurz vor der Pause auf 1:2, doch Frintrop antwortete nach dem Seitenwechsel entschlossen.
Timo Dapprich stellte den alten Abstand wieder her (59.), ehe Yan Marcos Friessner Montas in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. Für Frintrop ist der Erfolg enorm wertvoll, weil die Mannschaft damit auf 38 Punkte springt und sich im engen Kellerduell verbessert. Monheim hingegen verpasst es, sich weiter abzusetzen, und bleibt mitten im unteren Tabellenmittelfeld stecken.
Der SV Blau-Weiß Dingden setzt seinen positiven Trend fort und schlägt den ETB Schwarz-Weiß Essen mit 3:0. Lange blieb die Partie offen, ehe die Gastgeber innerhalb weniger Minuten für klare Verhältnisse sorgten. Zunächst traf Michael Leyking zur Führung (60.), nur drei Minuten später erhöhte Moritz Osthoff bereits auf 2:0. Essen fand darauf keine Antwort mehr, ehe David Hulshorst in der Nachspielzeit den Endstand herstellte (90.+2).
Dingden verbessert sich damit auf 44 Punkte und etabliert sich endgültig im gesicherten Mittelfeld - der Klassenerhalt ist durch. Für den ETB ist die Niederlage dagegen ein Dämpfer, weil die Essener den Anschluss an die oberen Plätze verlieren und gleichzeitig den Blick wieder etwas stärker nach unten richten müssen.
Der 1. FC Kleve hält den Kampf um den Klassenerhalt offen und schlägt den FC Büderich mit 3:1. Den Grundstein legten die Gastgeber bereits früh: Luca Thuyl traf per Foulelfmeter zum 1:0 (28.), ehe Dario Gerling und Elias Reffeling kurz nach der Pause innerhalb weniger Minuten auf 3:0 erhöhten. Büderich kam zwar noch zum Anschlusstreffer (77.), ernsthaft gefährdet war der Sieg der Klever aber nicht mehr.
Durch den Erfolg verbessert sich Kleve auf 34 Punkte und rückt wieder näher an die Konkurrenz heran - und überholt auch den VfB Homberg. Büderich bleibt dagegen auf Rang 15 und steckt weiter tief im unteren Tabellenbereich fest.
Der TSV Meerbusch setzt sich mit 4:2 gegen Schlusslicht SV Biemenhorst durch und festigt damit Rang sechs. Die Gastgeber legten früh vor: Ilyas Vöpel und Mattia Toni Klemen Majetic sorgten innerhalb weniger Minuten für eine 2:0-Führung. Zwar verkürzte Felix Jonah Scharf nahezu im direkten Gegenzug, doch Meerbusch blieb spielbestimmend.
Nach der Pause erhöhten Daniel Hoff und Yasin Bas, ehe Biemenhorst durch Darnell Jeron Weidemann noch Ergebniskosmetik betrieb. Für Meerbusch bedeutet der Sieg die Festigung der oberen Tabellenhälfte, während Biemenhorst als Tabellenletzter jetzt sicher abgestiegen ist.
Der VfB 03 Hilden hält das Titelrennen weiter offen und schießt die Holzheimer SG mit 5:0 ab. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Nick Sangl und Etienne Feese für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legte Hilden noch einmal nach: Pascal Weber traf doppelt, ehe Nils Arne Gatzke den Endstand herstellte. Hilden bleibt damit bis auf einen Punkt an Tabellenführer Ratingen dran und hält den Druck im Aufstiegskampf hoch. Holzheim dagegen kassiert eine deutliche Niederlage und bleibt trotz des komfortableren Polsters weiter im unteren Tabellenbereich gefangen.
Zwischen dem SC St. Tönis 1911/20 und den Sportfreunden Baumberg gab es keine Tore. Trotz einiger Wechsel und offensiver Ansätze gelang keinem der beiden Teams der entscheidende Treffer. Für St. Tönis ist das torlose Remis im Rennen um die oberen Plätze ein kleiner Rückschlag, weil die Mannschaft den Kontakt zu den Top drei nicht verkürzen kann.
Baumberg nimmt dagegen immerhin einen wichtigen Punkt mit, bleibt aber weiterhin nur knapp vor den Abstiegsrängen. Gerade im Tabellenkeller könnte jeder Zähler in den kommenden Wochen noch entscheidend werden.
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve
So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch
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