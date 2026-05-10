SV Biemenhorst abgestiegen, 1. FC Kleve ist dran, Dingden sicher durch

Kleve und Sonsbeck sind Gewinner des Spieltags. – Foto: Arno Wirths

Spieltag 31 in der Oberliga Niederrhein: Während Ratingen 04/19 die Tabellenführung verteidigt und der VfB 03 Hilden mit einem Kantersieg nachzieht, erlebt der KFC Uerdingen in Schonnebeck ein Debakel. Im Abstiegskampf verschaffen sich SV Sonsbeck, DJK Adler Union Frintrop und der 1. FC Kleve wichtige Vorteile.

Die DJK Adler Union Frintrop hat im Abstiegskampf einen enorm wichtigen Sieg eingefahren und den 1. FC Monheim auswärts mit 4:1 bezwungen. Die Gäste erwischten einen starken Start: Yannick Reiners brachte Frintrop früh in Führung (10.), ehe Dominik Stukator bereits das 2:0 folgen ließ (22.). Zwar verkürzte Talha Demir kurz vor der Pause auf 1:2, doch Frintrop antwortete nach dem Seitenwechsel entschlossen. Timo Dapprich stellte den alten Abstand wieder her (59.), ehe Yan Marcos Friessner Montas in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. Für Frintrop ist der Erfolg enorm wertvoll, weil die Mannschaft damit auf 38 Punkte springt und sich im engen Kellerduell verbessert. Monheim hingegen verpasst es, sich weiter abzusetzen, und bleibt mitten im unteren Tabellenmittelfeld stecken. ________________ Dingden hat den Klassenerhalt sicher

Der SV Blau-Weiß Dingden setzt seinen positiven Trend fort und schlägt den ETB Schwarz-Weiß Essen mit 3:0. Lange blieb die Partie offen, ehe die Gastgeber innerhalb weniger Minuten für klare Verhältnisse sorgten. Zunächst traf Michael Leyking zur Führung (60.), nur drei Minuten später erhöhte Moritz Osthoff bereits auf 2:0. Essen fand darauf keine Antwort mehr, ehe David Hulshorst in der Nachspielzeit den Endstand herstellte (90.+2). Dingden verbessert sich damit auf 44 Punkte und etabliert sich endgültig im gesicherten Mittelfeld - der Klassenerhalt ist durch. Für den ETB ist die Niederlage dagegen ein Dämpfer, weil die Essener den Anschluss an die oberen Plätze verlieren und gleichzeitig den Blick wieder etwas stärker nach unten richten müssen.

________________ 1. FC Kleve ist Gewinner des Spieltags

Der 1. FC Kleve hält den Kampf um den Klassenerhalt offen und schlägt den FC Büderich mit 3:1. Den Grundstein legten die Gastgeber bereits früh: Luca Thuyl traf per Foulelfmeter zum 1:0 (28.), ehe Dario Gerling und Elias Reffeling kurz nach der Pause innerhalb weniger Minuten auf 3:0 erhöhten. Büderich kam zwar noch zum Anschlusstreffer (77.), ernsthaft gefährdet war der Sieg der Klever aber nicht mehr. Durch den Erfolg verbessert sich Kleve auf 34 Punkte und rückt wieder näher an die Konkurrenz heran - und überholt auch den VfB Homberg. Büderich bleibt dagegen auf Rang 15 und steckt weiter tief im unteren Tabellenbereich fest. ________________ SV Biemenhorst endgültig abgestiegen

Der TSV Meerbusch setzt sich mit 4:2 gegen Schlusslicht SV Biemenhorst durch und festigt damit Rang sechs. Die Gastgeber legten früh vor: Ilyas Vöpel und Mattia Toni Klemen Majetic sorgten innerhalb weniger Minuten für eine 2:0-Führung. Zwar verkürzte Felix Jonah Scharf nahezu im direkten Gegenzug, doch Meerbusch blieb spielbestimmend. Nach der Pause erhöhten Daniel Hoff und Yasin Bas, ehe Biemenhorst durch Darnell Jeron Weidemann noch Ergebniskosmetik betrieb. Für Meerbusch bedeutet der Sieg die Festigung der oberen Tabellenhälfte, während Biemenhorst als Tabellenletzter jetzt sicher abgestiegen ist. ________________ Starke Hildener

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden

So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve

So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck

So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden

So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19

So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: