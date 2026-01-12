SV Biederbach verlängert mit Trainerteam, Marco Dufner kommt

Der SV Biederbach stellt wichtige Weichen für die Zukunft: Spielertrainer Matthias Bumen sowie Co-Trainer Roland Burger haben ihre Verträge verlängert und bleiben dem Verein auch weiterhin erhalten.

Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität und Vertrauen in das bewährte Trainerduo, das in den vergangenen Spielzeiten sowohl sportlich als auch menschlich überzeugt hat. Matthias Bumen verkörpert als Spielertrainer Einsatz, Erfahrung und Führungsqualität, während Roland Burger als Co-Trainer eine wichtige Stütze im Trainings- und Spielbetrieb ist.

Zusätzlich darf sich der SV Biederbach über einen Neuzugang freuen: Marco Dufner wechselt zur Rückrunde von den SF Winden nach Biederbach. Mit seiner Qualität, Erfahrung und Power soll er die Mannschaft weiter verstärken und neue Impulse im Team setzen.