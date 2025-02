SV Biederbach und Matthias Bumen gehen in Saison Nr 3

Nach kurzen Gesprächen noch zwischen den Jahren, war man sich schnell zwischen beiden Parteien einig, dass man eine weitere Saison den eingeschlagenen Weg zusammen weiter geht. In einer bisher schwierigen Saison, wo man noch die vielen Langzeitverletzten aus der letzen Saison zu verkraften hat, ist trotz aktuellem Tabellenplatz 10 ein spielerischer Fortschritt zu erkennen. Die junge Mannschaft ist lernwillig und Matze absolut der richtige Mann für die ambitionierten Ziele des Vereins.

Veränderung wird es auf der Position des Co Trainer geben, hier ist man noch auf der Suche für einen geeigneten Nachfolger von Patrick Hin. Paddy bleibt uns aber weiterhin als Spieler erhalten, was ein wichtiger Fingerzeig für die neuen Saison ist. Der Verein bedankt sich schon jetzt bei Patrick für die vergangenen 2,5 Jahre als Co.

Für die neue Saison kommen Vier A-Jugendspieler zum Kader hinzu ( Klodian Avdiu, Niklas Wernet, Noah Bartholomä, Linus Becherer). Bereits zur Winterpause kam von den Sportfreunden Winden Jan Sigwalt und Mirko Schätzle neu hinzu. Auch fast alle Spieler haben schon für die neue Saison zugesagt, weiterhin das Trikot des SVB zu tragen. Auch das Trainerteam der zweiten Mannschaft um Tobias Volk hat bereits zur nächsten Saison zugesagt.